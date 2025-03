Schwarzeneggerio sūnus su mylimąja nusimetė drabužius: tai padarė dėl 1 tikslo

Kaip rašo „Fox News“, garsiosios Kim Kardashian įkurtas figūrą formuojančių drabužių ir aprangos prekės ženklas pasamdė sužadėtinių porą tapti jos visiškai naujos kolekcijos „Wedding Shop“ kampanijos žvaigždėmis.

O garsenybių fotografijos tikrai sulaukė didelio dėmesio – štai „Baltojo lotoso“ aktorius prieš fotoobjektyvą stojo beveik nuogas, o jo partnerė demonstravo daugybę stulbinančių drabužių.

Saying "I Do" is sexier in SKIMS. TV’s ultimate heartthrob, Patrick Schwarzenegger and fiancée Abby Champion bare it all ahead of their big day in our Wedding Shop, coming March 20 at 12PM ET. pic.twitter.com/h2hiHAGe08

