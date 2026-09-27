Samas atskleidė, kodėl atsisakė 250 tūkst. vertės kontrakto: štai kas įvyko

Tinklalaidėje „Pokalbiai apie pinigus“, kurią veda „Profitus“ rinkodaros vadovė Miglė Grybinienė, Samas prisiminė laikotarpį, kai su grupe „BIX“ koncertavo Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Atsisakė didžiulio kontrakto
Muzikantai daugiau nei pusę metų keliavo po šalį, pasirodė amerikiečių publikai ir iš arti susipažino su tenykščio muzikos verslo taisyklėmis. Būtent Amerikoje grupė sulaukė pasiūlymo pasirašyti kontraktą, kurio vertė siekė 250 tūkst. JAV dolerių. Tačiau kodėl jo atsisakė?
„Tuo metu man dar nebuvo suvokimo, kad tai yra verslas. Amerikoje viskas kitaip – Europa tokia atvira menui, naujiems dalykams, o Amerikoje viskas yra pinigai, verslas... Pamatei tą pirmą kontraktą, kurio išvis neįmanoma perskaityti. Mes ten nieko nesupratome. Tuo metu iš savo muzikos gyvenome visai gerai, grįždavome namo su doleriais.
O kai gauni pirmą kontraktą, kuriame įvardyta 250 tūkst. dolerių... 1991-aisiais Lietuvoje už tokius pinigus galėjai nusipirkti Žirmūnų kvartalą. Bet mes atsisakėme. Buvome pernelyg pavargę nuo viso to turo, mūsų būgnininkui ir bosistui gimė dukros, buvo jau sunku. Vis dėl to didelė grupė, tiek laiko praleidome ant ratų, psichologiškai buvo nelengva. Bet mes puikiai laikėmės“, – pasakojo S. Urbonavičius-Samas.
Kaip pabrėžė Samas, tik atidžiai su advokato pagalba perskaitę kontraktą grupės nariai suprato, kas iš tikrųjų slypi už didžiulės pinigų sumos.
„Mums pasisekė, nes lietuvių kilmės advokatas sutiko už dyką perskaityti šią sutartį – juk tokios paslaugos kainuoja daug pinigų. Tada supratome, kad viskas labai gražu iki tų 250 tūkst. dolerių, bet po to prasideda tikroji vergystės dalis. Jie galėjo viską keisti, daryti, išmesti bet kurį grupės narį. O tai mums jau buvo neperžengiama riba“, – teigė atlikėjas.
Kalbėdamas apie muzikos verslo modelį, Samas atkreipė dėmesį, kad atlikėjų finansinė sėkmė ne visada atitinka jų žinomumą. Jo teigimu, net pasaulinio lygio žvaigždės neretai susidurdavo su skolomis.
„Madonna ir dar keletas vardų labai sugeba verslauti, bet tuo metu labai mažai kas mokėjo nebūti skolose ir iš muzikos daryti verslą. Realiai daugelis mūsų žinomų žvaigždžių net į turą išvažiuodavo būdamos skolingos. Jeigu turas pasisekė – viskas gerai, o jei ne, atidirbinėsi su kitu turu, kitu albumu.
Turime labai daug dramatiškų istorijų, kai atlikėjai turi atiduoti, parduoti visas savo autorines teises. Tada jų žinomi hitai jiems nebepriklauso, jie negauna pinigų – juos gauna didžiosios kompanijos, kurios perka ir perparduoda teises“, – kalbėjo Samas.
Prakalbo apie iššūkius muzikos pasaulyje
Samo teigimu, šiandien kūrėjams iššūkių kelia ir muzikos klausymosi įpročių pokyčiai. Anksčiau parduodami albumai muzikantams suteikdavo galimybę uždirbti, tačiau muzikai persikėlus į skaitmenines platformas kūrėjų pajamos tapo gerokai labiau ribotos.
„Šiandien „Spotify“ tiesiog apvaginėja kūrybininkus. Ir čia kalba ne apie procentus. Didžiausia problema atsirado tada, kai viskas subyrėjo į atskiras dainas, nebeliko albumų. Muzikantams nebėra iš ko uždirbti. Jeigu parduodavai albumus, kompaktines plokšteles, bent kažkiek uždirbdavai.
O kai viską sukapojo į dainas – dabar amen. Kūrėjui, kuris tik pradeda karjerą, nėra šansų išgyventi iš savo kūrybos. Jis turi dirbti papildomus darbus arba ištisai koncertuoti. O tada praranda kūrybinį gebėjimą, nes juk negali visą laiką koncertuoti“, – sakė jis.
Samas atkreipė dėmesį ir į trumpų vaizdo įrašų platformų įtaką muzikai. Pasak jo, „TikTok“ išpopuliarinti 15 sekundžių dainų fragmentai keičia ne tik tai, kaip žmonės klausosi muzikos, bet ir pačią kūrybą.
„Ir tada atsiranda „TikTok“, kuris suskaldo dainas po 15 sekundžių. Ir tada – išvis amen. Yra pasirodę didžiųjų britų kūrėjų straipsnių, kuriuose jie pasakoja, kad atėjome į tokius laikus, kai susirenka pilna arena, per visą koncertą publika tyli, o išgirdusi tas 15 sekundžių iš „TikTok“ tik tada šiek tiek sukrunta. Taip sufragmentavo mūsų dėmesį, gyvenimą, kūrybą... Tu negali iš 15 sekundžių išgyventi. Tai labai didelis iššūkis kūrybinei visuomenei“, – apmaudo neslėpė S. Urbonavičius-Samas.
Dar viena tema, kuriai Samas skyrė dėmesio pokalbio metu – dirbtinio intelekto plėtra muzikos industrijoje. Atlikėjas piktinosi, kad technologijų kūrėjai, jo teigimu, panaudojo menininkų sukauptą kūrybinį įdirbį dirbtinio intelekto modeliams mokyti, o dabar šios sistemos gali kurti muziką ir iš jos uždirbti.
„Jie paėmė visą mūsų įdirbį, net nepaklausę, ir paleido mokyti savo mašiną, kuri dabar kuria dainas ir už jas dar uždirba pinigus. Jų supratimas toks – kam čia dar tiems menininkams mokėti, jie dar aiškins ir savo sąlygas dėstys. Yra mašina – paleidai, sukūrei grupę. Ir dabar jau turime pavyzdžių, kai visiškai dirbtinės grupės sulaukia milijoninių peržiūrų“, – akcentavo jis.
Nepaisant iššūkių, Samas pastebi ir teigiamų pokyčių – šiandien gyvi koncertai brangsta, o Lietuvoje muzikos scena išgyvena itin aktyvų laikotarpį. Anot laidos svečio, didėjantis koncertų populiarumas gali būti ir natūrali žmonių reakcija į muzikos vartojimo pokyčius.
„Mes matome didelį koncertų bumą. Tai reiškia, kad tai yra natūralus mūsų žmogiškas priešinimasis šiai situacijai. Bet subalansuoti, kad visiems būtų gerai čia neišeis – bus aukų. Aišku, smagu, kad mes koncertuojame, susirenka daug žmonių. Neprisimenu, kada Lietuvoje buvo toks koncertų bumas. Kad lietuviai surinktų arenas, anksčiau buvo neįsivaizduojamas dalykas. Dabar turime puikiausiai veikiantį šou verslą, kuris greitai išmoko, prisitaikė, ir visi mums pavydi, kaip pas mus viskas vyksta.
Ir kokie pinigai čia sukasi... Dideli pinigai iš tikrųjų. Fantastika, kad tokioje mažoje šalyje sukasi tokios sumos. Galima tik paploti. Tad mes lyg ir turime išeitį, bet čia dar nebuvo įsipainiojęs dirbtinis intelektas. O tai jau rimtesnis iššūkis. Žmonės mažai sąmoningi, atsiras tokių, kurie norės greitai prasisukti ir kurs su dirbtiniu intelektu. Jau dabar tai daro. Mums, profesionalams, tai matosi, bet vartotojui – ne. Ir tai viską iškreipia“, – tinklalaidėje kalbėjo S. Urbonavičius-Samas.
Visą pokalbį galite klausyti čia:
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