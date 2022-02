Ruslanas Kirilkinas – apie santykius su Monika Katunskyte bei tai, kokia ji yra nulipus nuo scenos: kartais jų nuomonės susikerta

Naujienų portalui tv3.lt R. Kirilkinas papasakojo daugiau apie laukiamą pasirodymą, darbą su M. Katunskyte bei atskleidė, kokia ji yra nulipus nuo scenos.

Pasirodymai Anglijoje

Pasak pašnekovo, Anglijoje jis koncertuos ne pirmą kartą, tačiau paskutinį sykį Ruslanas čia pasirodymą surengė 2019 metais. Dabar vyro laukia 1 pasirodymas – „Dewsbury Road Social Club“ bei kitas – „Shepherd`s Bernelių užeigoje“: „Be galo džiaugiuosi, kad pagaliau ir vėl turiu galimybę atvykti ir padovanoti savo koncertinę programą „Nebepaleisk“.

Už kvietimą koncertuoti esu nuoširdžiai dėkingas Ritai Vaičiulionytei, vadovaujančiai „Riovita Events“ profesionalių renginių/koncertų organizavimo kompanijai. Pirmasis mano koncertas įvyks vasario 11d. Londone, Beckton Bernelių užeigoje, kiek žinau, jau šiai dienai yra visiškas sold out’as. Be proto džiaugiuosi ir laukiu šio pasirodymo. Ir ne ką mažiau nei Leeds mieste, kuriame pasirodysiu bendroje programoje su Monika Katunskyte“, – pasakojo R. Kirilkinas.

Pasakodamas apie pasiruošimą koncertams, vyras teigė, kad dabar repeticijos su Monika vyksta nuotoliu: „Šiais inovaciniais laikais viskas yra įmanoma, tai mūsų pasiruošimas kol kas vyksta nuotoliniu būdu. Atvykstu į UK jau vasario 3 dieną, kad rimtai ir atsakingai galėčiau pasiruošti dviem koncertams. Turiu suplanavęs aplankyti keletą miestų, tad iki koncertų bus daug veiklos.“

Tęsdamas pokalbį apie Valentino dienai skirtą pasirodymą, dainininkas džiaugėsi, jog ant scenos lips drauge su nuostabaus balso savininke. „Kadangi koncertas skirtai paminėti meilės dienai, tai, kad vyrai nebūtų nuskriausti, pagalvojome, kad kartu su Monika vienas kitą papildysime ir dovanosime meilės dainas visiems susirinkusiems mūsų klausytojams“, – apie pasirodymą sakė jis.

Tiesa, kartais nutinka ir taip, kad dalininkų nuomonės kiek išsiskiria dėl pasirodymo vizijos, tačiau jie viską lengvai išsprendžia: „Kad išsiskiria nuomonės yra visiškai normalu ir žmogiška, svarbiausia kalbėti ir susikalbėti. Galiu tik šiek tiek suintriguoti, kad abu koncertai bus pilni staigmenų.“

Monika Katunskytė ir ateities planai

R. Kirilkinas jau daugybę metų pažįsta M. Katunskytę, todėl puikiai žino, kokia ji yra iš tiesų. „Su Monika susipažinome prieš labai daug metų, na, o mūsų santykis yra kolegiškas bei draugiškas. Be galo gerbiu ir žaviuosi jos mama Vitalija Katunskyte. Monika yra be galo nuoširdi ir paprasta asmenybė. Esu matęs ją ir prieš lipant į sceną ir nulipant nuo jos. Visus kartus pati užlipo ir nulipo nuo jos. Jos koncertai būna be galo energingi ir nuotaikingi“, – šypsodamasis pasakojo Ruslanas.

Tęsdamas pokalbį apie muziką, vyras atskleidė, jog jo gerbėjai jau visai netrukus išgirs ir naująjį kūrinį: „Apie tolimesnius planus ir svajones linkęs garsiai nekalbėti. Bet noriu nudžiuginti savo klausytojus, kad visai neužilgo jie išgirs mano naująjį kūrinį, kurio aš pats labai kantriai laukiu.“

Primename, kad Anglijoje jau yra atšaukiami kai kurie koronaviruso ribojimai.

Atšaukiamas reikalavimas dėvėti medicinines kaukes, nebereikės ir skiepų pasų. „Mūsų vakcinos, testavimas ir antivirusiniai preparatai yra tvirta apsaugos garantija ir sudaro sąlygas mums atsargiai atkurti daugiau laisvių“, – sakė Jungtinės Karalystės sveikatos reikalų sekretorius Sajidas Javidas.

Pasak jo, šias priemones galima atšaukti, nes pasiekta reikšminga vakcinacijos sėkmė ir geriau suprantama, kaip gydyti koronaviruso sukeliamą ligą. JK ministro pirmininko Boriso Johnsono atstovas sakė, kad kaukių dėvėjimas dabar bus kiekvieno asmeninis reikalas.