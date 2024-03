Receptų idėjos Velykų stalui: nuo burokėliuose marinuotų kiaušinių iki apelsininės anties

Bene ilgiausiai gyvuojančios kulinarinės TV3 laidos „Virtuvės istorijos“ virtuvės šefai Ilona Juciūtė ir Robertas Svetlauskas bei laidos prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė kviečia pasitikti pavasario šventes šiek tiek kitaip – pasineriant į naujoves ir išbandant skirtingas patiekalų idėjas.

Visai neseniai visa „Virtuvės istorijų“ kūrybinė komanda surengė išskirtinę Šv. Velykų vakarienę, kurioje susirinko būrys garsių Lietuvos asmenybių.

Šioje gražioje, spalvingoje ir pavasariškoje šventėje netrūko gyvos muzikos, malonių pokalbių ir, žinoma, gardžių patiekalų.

Renginio metu susirinkę žmonės galėjo paragauti laidos vedėjų I. Juciūtės ir R. Svetlausko bei laidos prodiuserės V. Poderytės-Bernatavičės kurtų valgių, nes čia vakaro metu jie pristatė savo Velykinių patiekalų idėjas.

„Kamado bono“ kepsninių eksperto R. Svetlausko teigimu, net tradicinius Velykų patiekalus galima paversti žymiai įdomesniais ir labiau išskirtiniais.

„Per Velykas mėgstu gaminti tradicinius patiekalus, tačiau visada stengiuosi juos pateikti naujoviškiau ir įdomiau. Šiam tikslui išpildyti į pagalbą man atkeliauja kepsninė. Man patinka ryškūs ir dar neatrasti skoniai, todėl ir tuos pačius kiaušinius, kuriuos beprotiškai mėgstu, sugalvojau padaryti škotišku stiliumi. Niekada nereikia bijoti naujovių. Šeimoje tradicijas kuriame patys, todėl ir patiekalus kurkime su meile bei naujomis idėjomis“, – sakė virtuvės šefas R. Svetlauskas.

Robertui antrina ir jo kolegė, laidos vedėja I. Juciūtė.

Nauji skoniai, anot jos, suteikia dar daugiau žavesio ir puikių patirčių.

„Ši graži pavasario šventė man visada asocijuojasi su šiluma, ryškiomis spalvomis ir naujais, dar neatrastais skoniais bei kvapais. Per Velykas stengiuosi suderinti tradicinius patiekalus su naujovėmis, todėl mano šventinis stalas visuomet tinka ir tiems, kurie nori laikytis tradicijų, ir tiems, kurie nebijo išbandyti dar neragautų patiekalų.

Ši šventė tarsi atgimimas, todėl paverskime savo šventinį stalą ypatingu ir dar įdomesniu“, – mintimis dalinosi Ilona Juciūtė.

Patiekalų idėjomis vakarėlio metu pasidalino ir laidos „Virtuvės istorijos“ prodiuserė V. Poderytė-Bernatavičė.

Kulinarijos mylėtoja ir entuziastė tikrai neatsiliko nuo patyrusių kulinarų ir su meile paruošė išskirtinio grožio bei skonio patiekalus.

„Aš labai mėgstu tradicinius šventinius patiekalus, tačiau taip pat mėgstu ir naujoves bei kulinarinius eksperimentus. Mano Velykinės vaišės neapsiriboja tik balta mišraine ar silke – visuomet ieškau naujų, įdomių ir kūrybiškų idėjų, kaip nudžiuginti šeimą ir artimuosius. Man taip pat labai svarbu ir maisto pateikimas bei serviravimas. Patiekalas atrodo kur kas gardesnis, kai lėkštėje jis patiektas gražiai ir tvarkingai. Taip ne tik pamaitiname kūną, bet džiuginame ir savo akis bei sielą“, – pasakoja V. Poderytė-Bernatavičė.

Taigi, kokie yra rekomenduojami I. Juciūtės, R. Svetlausko ir V. Poderytės-Bernatavičės Šv. Velykų patiekalai? Dalinamės receptų idėjomis!

Keptos fetos, pomidoriukų ir kaparėlių užkandis

Ingredientai:

Fetos sūris 400 g

Vyšniniai pomidoriukai 300 g

2-3 a.š. kaparėlių

Alyvuogių aliejaus

Druskos

Pipirų

Raudonėlio

Šviežio čiobrelio

Gamyba:

Pomidoriukus perpjaukite pusiau ir sudėkite į kepimo indą. Fetos sūrį supjaustykite kubeliais ir uždėkite ant pomidoriukų. Tuomet dėkite kaparėlius, viską pagardinkite druska, pipirais, raudonėliu ir šviežiu čiobreliu bei gerai apšlakstykite alyvuogių aliejumi.

Kepkite iki 200 C įkaitintoje orkaitėje, kol viskas gražiai apskrus. Patiekite ant stalo visą indą arba išskirstykite mažesniuose indeliuose.

Tortilijos su halloumi sūriu ir karamelizuotais svogūnais

Ingredientai:

8 vnt. mini tortilijų

1 vnt. halloumi sūrio

Apie 100g prosciutto kumpio

Sauja vyšninių pomidoriukų

Sauja špinatų

Kelios česnako skiltelės

Šiek tiek kaparėlių

Apie pusę kilogramo mėlynųjų svogūnų

Apie 100g rudojo cukraus

Apie 70 ml balzaminio acto

3 v.š. natūralaus jogurto

Šviežios petražolės

Švieži čiobreliai

Druska

Pipirai

Alyvuogių aliejus

Laimas (papuošimui)

Čili paprika (papuošimui)

Gamyba:

Pirmiausia, pasidarykite karamelizuotus svogūnus. Svogūnus supjaustykite griežinėliais ir dėkite į gerai su alyvuogių aliejumi įkaitintą keptuvę. Kepkite tol, kol suminkštės ir sukris.

Pagardinkite druska, pipirais, dėkite rudąjį cukrų ir karamelizuokite apie 20 min. ant silpnos ugnies. Tuomet supilkite balzaminį actą ir ant silpnos ugnies kepkite tol, kol skystis nugaruos (aš kepiau apie valandą).

Halloumi sūrį susipjaustykite riekelėmis ir apkepkite su šlakeliu alyvuogių aliejaus gerai įkaitintoje keptuvėje. Griežinėliais susipjaustykite pomidoriukus ir česnaką.

Pasidarykite padažiuką – į natūralų jogurtą įberkite smulkintas petražoles bei čiobrelius, pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais.

Tortilijas ištepkite padažu, dėkite špinatus, pomidoriukus, kaparėlius, apkepintą sūrį, česnaką, karamelizuotus svogūnus, vytintą kumpį. Perlenkite tortilijas per pusę ir apkepkite keptuvėje iš abiejų pusių.

Burokėliuose marinuoti kiaušiniai, įdaryti tunu

Ingredientai:

8 vnt kiaušinių

500 g burokėlių

200 g tuno

Švieži krapai

3 v.š. majonezo

1 v.š. garstyčių

3 česnako skiltelės

1 v.š. kaparėlių

50 g tarkuoto kietojo sūrio

1 v.š. acto

1 v.š. cukraus

Druska

Pipirai

Lauro lapai

Mėgstami žalumynai papuošimui

Gamyba:

Kiaušinius kietai išvirkite, atvėsinkite ir nulupkite.

Į puodą su vandeniu dėkite tarkuotus burokėlius, kelis lauro lapelius, druskos, cukrų, kelis pipirų žirnelius, įpilkite acto ir virkite apie 10 minučių. Nukoškite skystį ir juo užpilkite virtus, luptus kiaušinius.

Geriausia, kiaušinius burokėlių nuovire laikyti per naktį bent 10 val. – spalva bus intensyvesnė. Aš palaikiau tik 3 valandas, tad kiaušiniai nusidažė labai blyškiai.

Išėmus kiaušinius iš burokėlių skysčio, perpjaukite juos pusiau, išimkite trynius, dėkite juos į smulkintą.

Į smulkintuvą taipogi sudėkite česnako skilteles, šviežius krapus, tarkuotą sūrį, kaparėlius, tuną, majonezą, garstyčias, viską susmulkinkite iki tirštos, vientisos masės.

Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. Įdarą sudėkite į konditerinį maišelį, įdarykite kiaušinių puseles. Gardinkite mėgstamais žalumynais.

Tarta su špinatais ir feta

Ingredientai trapiai tešlai:

250 g kvietinių miltų

150 g sviesto, šalto

2 tryniai, dideli

1 valgomasis šaukštas vandens

žiupsnelis druskos

Ingredientai įdarui:

200 g špinatų, lapelių

100 g rūkytos šoninės

150 g fetos sūrio

1 mažas svogūnas

3 skiltelės česnako

200 g 18% grietinės

2 kiaušiniai

100 g fermentinio sūrio

Druskos

Pipirų

Gamyba:

Išsijokite miltus. Įpilkite druskos ir sudėkite gabalėliais pjaustytą šaltą sviestą. Susmulkinkite viską peiliu. Tada supilkite trynius, vandenį ir greitai išminkykite tešlą. Iš tešlos suformuokite rutulį, suvyniokite į foliją ir atidėkite 30 minučių į šaldytuvą.

24 cm skersmens kepimo indą ištepkite sviestu ir išformuokite jame tešlą. Subadykite šakute. Kepkite 190 C temperatūroje apie 15-20 minučių, kol švelniai apskrus.

Šoninę supjaustykite gabalėliais ir pakepinkite, tada suberkite smulkiai supjaustytą svogūną ir kepkite apie 5-10 min. Praėjus šiam laikui, sudėkite špinatų lapus ir apkepkite. Įtarkuokite česnaką.

Fetos sūrį supjaustykite gabalėliais ir suberkite į keptuvę. Sumaišykite grietinėlę su kiaušiniu. Špinatų mišinį nukelkite nuo ugnies ir supilkite grietinėlę bei kiaušinius. Nuolat maišydami suberkite fermentinį sūrį. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais.

Paruoštą įdarą supilkite ant iškepto pagrindo. Dėkite į 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkitte apie 20-25 minutes, kol viršus paruduos ir sustings.

Pavlova

Ingredientai pavlovai:

4 kiaušinių baltymų

250 g cukraus

1 arb. š. kukurūzų krakmolo

1 arb. š. baltojo vyno acto

Ingredientai kremui:

125 g maskarponės

30 g miltelinio cukraus

125 ml riebios grietinėlės

Ingredientai viršutiniam sluoksniui:

Mėgstamų uogų ir vaisių

Šviežių mėtų lapelių

Gamyba: Paruoškite morengą. Orkaitę įkaitinkite iki 120 C temperatūros (kaitinimas iš viršaus ir apačios, be ventiliatoriaus). Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi, ant kurio pieštuku nusibrėžkite apie 20 cm skersmens apskritimą.

Į visiškai švarų, gerai nusausintą dubenį sudėkite švariai nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus. Plakite elektriniu plaktuvu, kol baltymai suputos, pabals.

Toliau plakdami, berkite po šaukštą cukraus, po kiekvieno šaukšto gerai išplakdami, kol cukrus ištirps (vieną šaukštą plakite apie minutę, tuomet berkite kitą). Taip pamažu subėrę į baltymus visą cukrų, plakite dar šiek tiek, kol baltymų masė bus labai tvirta ir blizgi, o cukrus bus visiškai ištirpęs.

Į dubenį su gerai išplaktais baltymais dėkite šaukštelį baltojo vyno acto ir šaukštelį kukurūzų krakmolo. Išplakite, kol tolygiai įsimaišys į baltymus.

Apvertus dubenį su baltymais, gerai išplakti baltymai turi tvirtai laikytis dubenyje ir neiškristi. Paruoštą masę sukrėskite ant kepimo popieriaus, paskirstykite nusipiešto apskritimo ribose, šaukštu ar mentele suformuokite morenginį krepšelį.

Dėkite į įkaitintą orkaitę ir kepkite 30 minučių. Tuomet sumažinkite temperatūrą iki 100 C ir džiovinkite dar 2 valandas.

Paruoškite kremą. Į dubenį sudėkite kreminį sūrį, suberkite miltelinį cukrų. Elektriniu plaktuvu išplakite iki vientisos masės. Neperplakite.

Toliau lėtai plakdami, po truputį supilkite riebią grietinėlę. Turite gauti vientisos konsistencijos tirštą kremą. Atvėsusio morenginio krepšelio viršų dosniai aptepkite išplaktu maskarponės kremu. Ant viršaus išdėliokite uogas ir vaisius, papuoškite šviežių mėtų šakelėmis.

Keptos krevetės su mangų padažu

Ingredientai mangų padažui:

125 ml. Alyvuogių aliejaus

200 gr. Mangas

60 ml. obuolių sidro acto

60 ml. Apelsinų sulčių

2 v. š. Žaliųjų citrinų sulčių

1 a. š. Dijon garstyčių

Tarkuotos žaliosios citrino žievelių

Ingredientai krevetėms:

400 gr krevečių be kiauto

2 v. š. sviesto

2 v. š. al. Aliejaus

2 skilt. Česnako

Šakelė čiobrelio

Druska, pipirai

Citrina

Gamyba: Nuluptą ir supjaustytą mangą, obuolių actą, apelsinų sultis, žaliosios citrinos sultis, garstyčias sudėkite į blenderį ir susmulkinkite iki vientisos masės.

Sudėkite gautą mišinį į stiklainį, suberkite tarkuotą žaliosios citrinos žievelę ir supilkite aliejų.

Viską gerai išmaišykite arba išplakite mikseriu. Jei trūksta saldumo galima pagardinti šaukšteliu medaus.

Supilstykite paruoštą padažą į nedidelius indelius. Kai padažas jau paruoštas, į keptuvę supilkite aliejų ir sudėkite sviestą. Supjaustykite kubelias česnaką ir apkepkite kartu su šakele čiobrelio. Suberkite krevetes ir apkepkite 3-4 min. Pagardinkite druska, pipirais ir įspauskite citrinos sulčių.

Krevetes po vieną sudėkite į indelius su mangų padažu.

Kepta antis

Ingredientai ančiai:

6 riekelėmis pjaustyti apelsinai (išspausti rankomis, kad maksimaliai būtų sulčių)

3 riekelėmis pjaustytos citrinos (išspausti rankomis, kad maksimaliai būtų sulčių)

3 riekelėmis pjaustyti laimai (išspausti rankomis, kad maksimaliai būtų sulčių)

2 stambiai pjaustytos aitriosios paprikos

8 traiškytos česnako skiltelės

4 lauro lapai

6 anyžiaus žvaigždės

6 juodieji kardamonai

Šaukštas gvazdikėlio

Sauja šviežio čiobrelio

Sauja šviežio raudonėlio

4 cinamono lazdelės

5 l vandens

250 g jūros druskos

150 g rudojo cukranendrių cukraus

Sauja juodųjų pipirų

Šaukštas kvapniųjų pipirų

Ingredientai apelsinų padažui:

4 lupti ir smulkiai pjaustyti apelsinai

2 anyžiaus žvaigždės

2 juodieji kardamonai

Šaukštelis gvazdikėlių

2 cinamono lazdelės

4 šaukštai medaus

Šaukštas sojų padažo

Gamyba:

Dideliame inde supilkite druską, cukrų, pipirus, lauro lapus, cinamono lazdeles, kardamoną, anyžiaus žvaigždes, gvazdikėlius ir užpilkite 2l vandens.

Maišydami virkite 15-20 min. Tuomet supilkite 3l šalto vandens (kad atvėstų marinatas).

Į gilesnį indą dėkite antį, apelsinus, citrinas, laimus, aitriąją papriką, čiobrelius, raudonėlį, česnaką ir viską užpilkite paruoštu marinatu. Marinuojame 3 paras šaldytuve.

Kepsninę įkaitinkite iki 125 laipsnių (netiesioginėje kaitroje) be jokio dūmo. Kepkite antį 1,5 val. Tuomet pakelkite griliaus temperatūrą iki 150 laipsnių ir kepkite dar 2 val.

Vėliau sukelkite grilio temperatūrą iki 170 laipsnių, tokioje temperatūroje kepkite dar 30-40 min.

Nepamirškite, kas 30 minučių aptepti antį pasiruoštu apelsinų padažu: visus padažo ingredientus sudėkite į puodą, pavirkite 15-20 minučių ir perkoškite.

Škotiški kiaušiniai

Ingredientai:

5 kiaušiniai

500 g jautienos ir kiaulienos faršo

2 a.š. viduržemio jūros prieskonių mišinio

Druska ir pipirai pagal skonį

2 plakti kiaušiniai

4 šaukštai miltų

Pusė puodelio džiūvėsėlių

1 a.š. rūkytos paprikos

1 a.š. česnakų miltelių

1 a.š. svogūnų miltelių

2 a.š. aštraus padažo

1,5 l aliejaus skirto gruzdinimui

Gamyba:

Didesniame inde sudėkite faršą ir pagardinkite jį viduržemio jūros priekonių mišiniu, druska bei pipirais. Viską gerai išmaišykite ir palikite pasimarinuoti. Užvirkite vandenį ir jame virkite kiaušinius lygiai 5 min. tuomet juos išimkite ir merkite į šaltą vandenį su ledukais. Atsargiai nulupkite kiaušinius.

Ant lentelės plonai išsiklokite faršą ir juo apsukite kiaušinius (geriausia daryti po vieną kiaušinį). Faršo kraštelius apspauskite.

Pasiruoškite paniruotę. Į kiaušinių plakinį įpilkite aštraus padažo ir išmaišykite. Kitame indelyje supilkite miltus, rūkytą papriką, česnakų bei svogūnų miltelius, druską ir viską išmaišykite.

Trečiame indelyje supilkite džiūvėsėlius. Kepsninę įkaitinkite iki 150 C tiesioginėje kaitroje. Į ją įdėkite gilesnį puodą ir supilkite aliejų. Aliejų būtina įkaitinti iki 175 C. Per tą laiką kol aliejus kaista, paniruokite kiaušinius.

Pradžiai apvoliokite miltuose, tuomet kiaušinyje, džiūvėsėliuose, vėl kiaušinyje, ir vėl džiūvėsėliuose.

Paniruotus kiaušinius atsargiau nardinkite į įkaitintą aliejų ir pavartydami virkite 6-7 min. Vėliau išimkite kiaušinius iš aliejaus ir padėkite ant popierinio rankšluoščio, kad nuvarvėtų aliejus.

Pate en croute

Ingredientai:

200 g smulkiai kapotų antienos kepenėlių

300 g smulkiai pjaustytos kiaulienos nugarinės

300 g stambiau pjaustytos kalakuto krūtinėlės

2 labai smulkiai pjaustyti šalotiniai svogūnai

2 labai smulkiai pjaustytos česnako skiltelės

100 g smulkintos rūkytos kiaulienos šoninės

2 kiaušiniai

2 a.š. provanso žolelių mišinio

Nedidelis pundelis smulkintų šviežių čiobrelių

Nedidelis pundelis smulkinto šviežio raudonėlio

Druska ir pipirai pagal skonį

2 smulkinti lauro lapai

100 g pistacijų riešutų

Gera sauja džiovintų spanguolių

3 lakštai (arba vienas didelis) sviestinės tešlos

200 g spanguolių uogienės

300 ml vandens

5-6 želatinos juostelės (galima naudoti ir paprastą želatiną)

Gamyba:

Didesniame inde sudėkite visą mėsą ir įberkite prieskonius, prieskonines žoleles, druską, pipirus, pistacijų riešutus, spanguoles, svogūnus, česnakus bei įmuškite du kiaušinius ir viską gerai išmaišykite. Grand Feu kepimo indą išklokite kepimo popieriumi ir sviestinės tešlos lakštais. Į vidų sudėkite prieskoniuotą mėsą.

Kepsninę įkaitinkite iki 160 C netiesioginėje kaitroje, su papildomai uždėtu kepimo akmeniu ir įdėtu Grand Feu indu.

Kepkite 1,5 val. (kepimo metu atsiradusį skystį nupilkite). Po kepimo mėsą išimkite iš kepsninės ir prislėkite svoriais. Prislėgtą mėsą atvėsinkite.

Galiausiai, puode sudėkite uogienę, įpilkite vandens ir viską užkaitinkite. Tuomet ten sudėkite želatiną ir ją ištirpdykite. Jau bepradedančią stingti uogienę supilkite ant atvėsusio kepinio ir palikite pastovėti šaldytuve per naktį.

Negirdėtos ir įtraukiančios istorijos, atviri pokalbiai apie maistą ir kulinarines patirtis bei daug gardžių receptų – šeštadieniais, „Virtuvės istorijose“, 10 val. per TV3.