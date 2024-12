Ramūnas Rudokas 1 gyvenimo pamokos moko visus savo vaikus: ragina tai daryti ir kitus

Aktorius naujienų portalui tv3.lt papasakojo apie ryšį su vaikais, apie savo Kalėdų tradicijas bei pasidalino įsimintiniausiu atsiminimu apie Kalėdas iš vaikystės.

Ramūno Rudoko švenčių tradicijos

Pasak R. Rudoko, įprastai švenčių laikotarpiu jis keliauja po Lietuvą. Aktoriaus tėviškė yra Šiaurės Lietuvoje, Rokiškyje, o jo žmonos Justinos Žeimytės-Rudokės – Skuode.

„Įsivaizduokite, kur yra Rokiškis ir kur yra Skuodas – pravažiuojame per visą Lietuvą. Tai tarsi Bermudų trikampis! Per Kūčias būname pas vienus, per Kalėdas – pas kitus. Per šventes įprastai sukuriame apie 1000 kilometrų kelionės.

Tai jau tapo mūsų tradicija: Kūčios su šeima, Kalėdos su giminaičiais, daug dovanų po eglute, Kalėdų Senelis ir linksmybės su vaikų būriu. Kelionės būna tikrai smagios, ypač kai jas vainikuoja šilti susitikimai su artimaisiais.

Vaikai būna labai laimingi – jie gauna daug dovanų, o mes suaugusieji mėgaujamės šventine nuotaika, artimųjų draugija ir karštu vynu. Tai iš tiesų labai džiugus ir smagus laikas“, – su šiluma balse kalba aktorius.

Paklaustas apie dukrų apsilankymus per Kalėdas, R. Rudokas sako:

„Viena dukra gyvena toli, už Atlanto, todėl ji į Lietuvą grįžta labai retai, tad per šventes susitikti dažniausiai nepavyksta.

Kita dukra gyvena čia, Lietuvoje, bet kadangi ji jau suaugusi, turi savo šeimą ir savų reikalų, matomės tada, kai yra galimybė – nebūtinai per šventes. Suprantu, kad kiekvienas gyvena savo gyvenimą ir gerbiu jų laiką bei pasirinkimus.“

Mandarinais kvepiančios vaikystės Kalėdos

Aktorius taip pat su nostalgija prisiminė ir savo vaikystės Kalėdas, kurios būdavo kvepiančios mandarinais:

„Kalėdos vaikystėje man asocijuojasi su mandarinais – jų kvapu ir skoniu. Įsivaizduokit, Rokiškio miestelyje mandarinų atveždavo tik kartą per metus, prieš pat Kūčias. Vaisių ir daržovių parduotuvėje sustodavo milžiniška eilė, gal kokie 2000 žmonių.

Atveždavo didelį sunkvežimį mandarinų, o vienam žmogui leisdavo nusipirkti tik po 8 kilogramus. Mes su sese keisdavomės stovėdami eilėje – pakaitomis po kelias valandas. Kai pagaliau prieidavom, nusipirkdavom tuos 8 kilogramus, susidėdavom juos į lagaminą ir dviese parsinešdavom namo.“

R. Rudokas su šypsena prisimena tuos nerūpestingus vaikystės laikus, kai mandarinus valgydavo visą Kūčių ir Kalėdų laikotarpį, o kvapas užpildydavo visus namus. Neišmesdavo net šių vaisių žievelių – jas panaudodavo arbatoms ar kitoms reikmėms.

Aktorius taip pat prisiminė ir įvykį, kai su sese vos per 2 valandas suvalgė net 8 kilogramus mandarinų:

„Pamenu vieną Kūčių vakarą, kai žiūrėjome krepšinio rungtynes – „Žalgiris“ žaidė prieš Maskvos CSKA. Žaidėme tokį žaidimą: kai „Žalgiris“ įmesdavo tašką, aš suvalgydavau mandariną, o kai rusai pelnydavo tašką, mandariną suvalgydavo mano sesuo.

Kai rungtynės baigėsi, atidariau lagaminą, o ten likęs tik vienas mandarinas! Pasirodo, per porą valandų dviese suvalgėme visus 8 kilogramus.“

Paklaustas, ar nuo tokio kiekio mandarinų nebuvo bloga, aktorius nusišypso ir atsako, kad pats negali patikėti, kad nebuvo jokių skrandžio skausmų ar alergijos.

„Tuometiniai mandarinai buvo natūralūs, nepurkšti, įvairių dydžių ir nepaprastai skanūs. Iki šiol mandarinai man asocijuojasi su Kalėdomis.“

Ryšys su vaikais

R. Rudokas pasidalino mintimis apie vaikams perduotas vertybes ir santykį su jais. Aktorius stengiasi savo vaikams perduoti vertybes, kurios jam yra svarbios. Pavyzdžiui, skatina juos nesivaikyti materialumo:

„Nebūtina visą mėnesį vaikščioti po parduotuves, ieškant dovanų ar paskutinę dieną skubėti kažką pirkti. Aš visada sakau: jei nori kažką padovanoti žmogui, dovanok čia ir dabar, nelauk Kalėdų.

Tada dovana bus nuoširdi, o ne varginanti užduotis. Šiais laikais Kalėdos tapo pernelyg komercinės – jų žavesys, tas kvapnios eglutės ir mandarinų stebuklas, mažos, ypatingos rankų darbo dovanos, kurios anksčiau buvo ruošiamos visus metus, prarado savo vertę.

Dabar Kalėdos prasideda vos pasibaigus Helovinui, paskui tuoj pat Valentino diena, Velykos – tik komerciniai ciklai. Stengiuosi savo vaikams parodyti, kad tikrasis šventės grožis slypi paprastume ir nuoširdume.“

Aktorius taip pat pabrėžia, kad kuo toliau, tuo labiau mėgaujasi laiku su vaikais. Pasak jo, nėra nieko nuostabiau, kaip matyti, kaip vaikai, auga, padėti jiems ir parduoti tai, ką pats laiko svarbiu.

R. Rudokas įsitikinęs – dėmesio vaikams turi skirti visada, nesvarbu, kokia užimta tavo diena. „Mano laisvalaikis ir net pusė mano gyvenimo sukasi apie vaikus. Bendravimas su jais, vertybių skiepijimas, jų augimo stebėjimas – tai yra svarbiausia ir prasmingiausia dalis mano gyvenime.“