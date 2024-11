Prisimenate filmą „Netikra vienuolė“? Štai kaip jo aktorė atrodo dabar

Brodvėjuje miuziklas „Sister Act“ buvo rodomas šiek tiek daugiau nei metus, o 2012 m. buvo nominuotas penkioms „Tony“ ir penkioms „Drama Desk“ nominacijoms.

Apžvelkime, kur dabar yra filmo pagrindinė aktorė.

„Oskarą“ pelniusi komedijos legenda Whoopi Goldberg sukūrė neįtikėtiną karjerą, kuri ypač išryškėjo per pastaruosius kelis dešimtmečius, skelbia ew.com.

Ji vaidino tokiuose populiariuose filmuose kaip „Liūtas karalius“ (1994), „Kaip Stella susigrąžino meilę“ (1998), „Girl, interrupted“ (1999), „Žaislų istorija 3“ (2010) ir kt.

2002 m. laimėjusi „Emmy“ apdovanojimą už išskirtinį specialios klasės filmą „Beyond Tara: The Extraordinary Life of Hattie McDaniel“ ir tais pačiais metais pelniusi „Tony“ apdovanojimą už „Thoroughly Modern Millie“ prodiusavimą, A. Goldberg tapo visų prestižiškiausių apdovanojimų – Emmy, Grammy, Oskaro ir Tony – laimėtoja.

2003-2004 m. ji vaidino komiškame seriale „Whoopi“, vėliau pasirodė keliuose „Choras“, „Harlemas“ ir kitų serialų epizoduose.

Goldberg taip pat pakartojo Deloris vaidmenį filme „Sister Act 2: Back in the Habit“ netrukus po to, kai buvo išleistas originalas, ir turėtų grįžti į „Sister Act 3“ Disney+.

Nuo 2007 m. ji yra viena iš laidos „The View“ vedėjų.

Moteris buvo ištekėjusi tris kartus – deja, visos santuokos nutrūko neperkopus 5 metų.