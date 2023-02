Princesės Kate atsakymas pribloškė gerbėją: to nesitikėjo

Kai vienas vyras išdrįso jos paklausti, ar gali pasidaryti asmenukę su ja, Kate besilankant Lidse, ji net nedvejojusi sutiko, rašo mirror.co.uk. Kai šis prisipažino princesei, kad nervinasi, Kate puikiai žinojo, ką pasakyti, ir jį nuramino saldžiais paguodos žodžiais.

Vyras su princese susitiko, kai ji lankėsi Kirkgate turguje, kur kartu su turgaus prekiautojais aptarė savo ambicingą kampaniją, kuria siekiama atkreipti dėmesį į ankstyvojo amžiaus vaikų vystymąsi.

