Prieš 30 metų mirė Freddie Mercury: lėktuvų baimė, vos negimusi grupė su Eltonu Johnu ir kiti faktai apie legendą

1. Freddie buvo talentingas ne tik muzikoje – jis pasižymėjo ir keliose sporto šakose. Dar lankydamas mokyklą Indijoje, vaikinas galėjo pasigirti puikiais stalo teniso įgūdžiais, mėgo stebėti Wilbledono turnyrą. Jam taip pat patiko žiūrėti ir regbio varžybas, tačiau žaisti jis labiausiai mėgo futbolą ir kriketą. Maža to, jis puikiai boksavosi.

2. Freddie Mercury garsėjo ne tik savo puikiu balsu, bet ir išskirtiniu mados pojūčiu. Tačiau ar žinojote, kad jaunam Freddie ėmus eksperimentuoti su savo stiliumi, tam labai nepritarė jo artimiausia aplinka? „Pareidavau namo ir mano mama baisiai išsigąsdavo. Ji sakydavo – o, Dieve! Eik greičiau į vidų, kad nepamatytų kaimynai! Eik per galines duris“, – pasakojo F. Mercury.

3. Freddie garsėjo savo aktyviu gyvenimo būdu – vyras ne tik daug koncertavo, bet mėgo ir pasilinksminti vakarėliuose. Tačiau miego garsiajam atlikėjui reikėjo išties nedaug: „Galiu nemiegoti ištisas dienas, tai man natūralu. Galiu išgyventi su dviem ar trimis valandomis miego per naktį. Nežinau, kodėl, bet tai tiesa“, – aiškino pats F. Mercury, kuriam kartais užtekdavo pasnausti lėktuve.

4. Nors roko garsenybės gyvenimo būdas iš Freddie reikalavo daugybės kelionių lėktuvu, vyras turėjo skrydžio baimę. Tiesa, gąsdino jį toli gražu ne visi lėktuvai – dainininkas nemėgo skraidyti tik mažais orlaiviais.

5. Freddie Mercury į istoriją įeis įspūdingu savo balsu. Tačiau ar žinojote, jog repetuoti vyras mėgo...nuogas? Muzikantas visą gyvenimą kentė balso stygų problemas ir teigė, jog dainuoti be drabužių jam sekasi žymiai geriau. Be to, prieš koncertus jis stengėsi negerti raudonojo vyno.

6. Ar galite įsivaizduoti muzikos grupę, sudarytą iš šių trijų muzikinių legendų – Freddie Mercury, Rodo Stewarto ir Eltono Johno? Tokia muzikinė svajonė vos netapo realybe – F. Mercury yra pasakojęs, kaip kartą su šiais dviem muzikantais išgėrė daug vyno ir sumanė suburti grupę „Plaukai, nosis ir dantys“. Tiesa, grupė taip ir netapo tikru dalyku – muzikantai nesutarė, kas ką dainuos.