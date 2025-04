Premjera: dainininkė Agnė Buškevičiūtė pristato dainą „Užsimerkiu, kad matyčiau“ – „Pirmiausia tokio kūrinio man pačiai reikėjo kaip vaisto“

REKLAMA

Dainą įkvėpė prarastas laikas ir vaizduotės galia

„Parašyti šį kūrinį įkvėpė kelios temos - prarasto laiko nuoskaudos ir vaizduotės galia kuri yra gyvybinė jėga. Pirmiausia tokio kūrinio man pačiai reikėjo kaip vaisto, galimybės paleisti tai kas ilgą laiką slėgė ir primintų kuo tikiu. Kai prieš kelis metus viešai pasidalinau savo pirmaja daina „New Start“, pagaliau pajutau pilnatvę. Dabar kuriu savo muzikinį pasaulį kuriame jaučiuosi išsipildžiusi, kuris yra mano tikrasis širdies kelias ir kuriuo turėjau eiti visada. Tikrai ne kartą bandžiau pradėti juo eiti, tačiau vis nepavykdavo dėl kaip tyčia nutikusių keistų aplinkybių. Galiausiai aš vis tiek esu čia kur ir turėjau būti, nes nepasidaviau, bet nuoskaudos liko. Supratau, kad turiu rasti šviesą, išėjimą iš šių skaudulių, nes kitaip tai sugrauš mane iš vidaus. Kurdama šią dainą jutau kaip darėsi vis lengviau. Dabar nuoširdžiai tikiu, kad viskas tikrai ateina savo laiku. Svarbiausia išlikti pastoviu savo svajonės kelyje ir nenustoti tikėti (bei dirbti), nes galbūt esi jau visai šalia jos išsipildymo.“ – pasakoja Agnė.

Daina kaip garso takelis ir netikėtai atėjęs vaizdo žaidimų pasaulis

„Nuo pat pradžių turėjau aiškią dainos viziją, bet vis neradau tinkamo priėjimo. Didelis ačiū prodiuseriui Vitalijui Rodevič ir dainos bendraautoriui Viliui Tumalavičiui už kantrybę ir atsidavimą ieškant geriausių sprendimų, nes dabar rezultatas labai džiugina. Dirbdami laikėmės tikslo sukurti dainą kuri primintų filmo ar žaidimo garso takelį. Norėjosi įdomių garsinių efektų bei dramatiškos ir mistiškos nuotaikos. Visada smagu eksperimentuoti.“ – sako dainininkė.

Dainininkė Agnė Buškevičiūtė (nuotr. Justina Mulokaitė)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dainininkė Agnė Buškevičiūtė (nuotr. Justina Mulokaitė)

„Jaučiu kaip per šiuos kelis metus išsigrynino mano klausytojų auditorija. Tai žmonės kurie myli kiną, vaizdo žaidimus. Kai pradėjau kurti, negalvojau apie jokį konkretų žanrą, o tai paviešinus klausytojai pirmieji įvardijo, kad tai muzika kuri gali tikti kinui. Nemažai metų vaidinau, visada mėgau kino garsą, matyt tai įsėdo į mane ir paveikė kūrybą. Vėliau muzika vedė dar įdomesniais keliais. Prieš kelis metus su manimi susisiekė Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija ir pakvietė būti jų muzikiniu svečiu žaidimų apdovanojimų renginyje. Tokiu būdu į mano gyvenimą atėjo ir vaizdo žaidimų pasaulis. Džiaugiuosi, kad per visą šį laiką jau turėjau galimybių savo kūrybą pristatyti tokiuose renginiuose kaip didžiausia Baltijos šalių vaizdo žaidimų paroda „GameOn“, „Lituanicon“, kelis metus iš eilės buvau „LT Game Awards“ muzikiniu svečiu, o dabar ruošiu pasirodymą ir „Comic Con Baltics“ renginiui. Taip pat pradėjau dirbti su Sync agentūra „Atom Music Audio“ ir kuriu muziką būsimam lietuvių studijos „Tag of Joy“ žaidimui. Taigi taip netikėtai kūryba atvedė mane į muzikinį vaizdo žaidimų pasaulį kuris man be galo įdomus! Jaučiu, kad čia galiu save pilnai išpildyti“ – džiaugiasi Agnė.

Dainos vizualas

„Dainos vizualu rūpinosi menininkas Lukas Gecevičius. Visgi kaip įdomiai vystėsi kūrinio istorija. Kai jau vienu metu atrodė, kad neturėsiu vaizdo, netikėtai atsirado Lukas! Pasirodo dirbome kartu GameOn’e tik nesusipažinome. Aš buvau ant scenos, o jis sukūrė visą vizualinį parodos identitetą. Jam patiko mano kūryba, tad jis mielai sutiko padėti ir puikiai išpildė dainos idėją!“ – užbaigia Agnė.

Vizualą pamatyti galite čia: