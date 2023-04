Prancūzijos ministrei – kritikos strėlės: pozavo „Playboy“ viršeliui

Prancūzijos socialinės ir solidarumo ekonomikos ministrė Marlène Schiappa fotografavosi su drabužiais ir pasirodys ant balandžio mėnesio žurnalo viršelio, skelbia BBC. Moteris kai kuriose nuotraukose taip pat pozuoja iš dalies apsigaubsi Prancūzijos vėliava.

Nors ir ministrė pozavo ne nuoga, šis žingsnis užtraukė ir jos politinių oponentų, ir kolegų pyktį.

Ministrė pirmininkė Elisabeth Borne pasakė, kad jos sprendimas „visiškai netinkamas, ypač dabartiniu laikotarpiu“.

Pastarosiomis savaitėmis Prancūzijoje įvyko keletas smurtinių susirėmimų tarp policijos ir streikuojančių darbuotojų, kurie piktinasi prezidento Emmanuelio Macrono planuojamais pensijinio amžiaus pakeitimais. Pagal jo pasiūlymus pensinis amžius būtų padidintas dvejais metais iki 64 metų.

Premjerės Borne kritikai antrino žaliųjų partijos narė ir kolegė, moterų teisių aktyvistė Sandrine Rousseau, kuri suabejojo šio žingsnio pasirinktu laiku.

Ji televizijos kanalui BFM TV sakė: „Moterų kūnai turėtų būti apnuoginti bet kur, aš dėl to neturiu problemų, tačiau yra socialinis kontekstas.“

Nuotraukas žurnale iliustruos interviu apie moterų ir gėjų teises, taip pat apie abortus.

Vis dėlto M. Schiappa gynė savo sprendimą pasirodyti žurnale ir „Twitter“ parašė: „Visur ir visą laiką reikia ginti moterų teisę daryti su savo kūnu tai, ką jos nori. Prancūzijoje moterys yra laisvos. Nesvarbu, ar tai erzina veidmainius, ar ne.“

40-metė A. Schiappa yra dažna Prancūzijos televizijos pokalbių laidų viešnia, o prieš pradėdama politikės karjerą buvo feministinių knygų autorė. Ji rašė apie motinystės iššūkius, moterų sveikatą ir nėštumą.

France’s moronic government strikes again:



Marlène Schiappa, 🇫🇷 Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y