Prabilo Tomo Bagdonavičiaus žmonai rašęs vyras – išklojo, kas nutiko: „Labai negražu...“

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Edvardu ir pasiteiravus, kas iš tikrųjų nutiko, renginių vedėjas neslėpė apmaudo ir nuostabos dėl šios situacijos. Vyro teigimu, jis tenorėjo susisiekti su T. Bagdonavičiaus žmona darbo reikalais.
Išsakė savo poziciją
„Kaip matote, jis sugalvojo iš kelių žinučių pasireklamuoti ir paaiškinti žmonėms, kad aš neva noriu Audronę į viešbutį nusivežti ir ten kažką veikti su ja. O buvo taip, kad jis paskelbė, jog nori daryti projektą, grįžti į ringą, kaip aš vadinu, į renginius ir dainuoti. Aš turiu renginių, juos vedu, ir galvoju – pakviesiu jį. Bet jis man neatsakė į žinutes, negalėjau susisiekti.
Tad Audrutei taip gražiai parašiau, ji viskam pritarė. Galvojau, pašnekėsime, aptarsime. Gal ji jį administruoja, gal yra vadybininkė – neįsivaizduoju. Jeigu jis nekelia ragelio ir su juo nepavyksta susisiekti, galvoju, padarykime tai per Audronę. Bet, pasirodo, kažkaip ne taip gavosi. Dabar mane pateikė taip, tarsi aš norėčiau nuvilioti jo žmoną. Na, tai negražu. Labai negražu“, – kalbėjo E. Šmukšta.
Edvardo teigimu, po šio skandalo su Tomu jam susisiekti nepavyko – atlikėjas guli ligoninėje.
„Galvoju, kad galbūt reikės teisiškai kažkaip spręsti šią situaciją, gal parašyti pareiškimą. Dar neturėjau tam laiko. Kiek bandžiau su juo susisiekti, jis teigė esantis ligoninėje ar kažkur kitur. Nežinau, neseku jo gyvenimo ir nežinau, kaip jis iš tikrųjų gyvena. Tad arba teisiškai spręsti situaciją, arba viešumu. Ir tegul žmonės atsirenka, kur yra realybė, o kur – jo kažkoks PR’as ar apsvaigus prirašytos nesąmonės“, – teigė renginių vedėjas.
Viešai susipyko su žmona
Primename, kad apie šią situaciją T. Bagdonavičius prabilo socialiniuose tinkluose.
„Sveiki, noriu pasidalinti istorija!!!
Istorija tokia, kad sugalvojau dainuoti privačiuose renginiuose ir įdėjau, kad ieškau profesionalaus renginių vedėjo. Bet supratau, kad vedėjams labiau rūpi kaip mano žmona pakabinti, o ne darbas kartu???“ – prie įrašo su žinučių nuotraukomis rašė vyras.
Žinutėje buvo rašoma: „Labuka, Audrute, Tomas tikriausiai užsiėmęs labai. Tai aš Kaune viešbutuką savaitgaliui esu pasiėmęs, tai užsuktum pas mane, aptartume planelius. Ką manai?“
Netrukus komentaruose atsakė ir Audronė. Moteris neslėpė pykčio, kad žinutės iškilo į viešumą. Ji rėžė:
„Tomai, kam viešinti asmeninius susirašinėjimus ir dar mane į visą tai įvelti? Jei turi klausimų, spręsk juos tiesiogiai, o ne viešai kurk intrigas, as nesu šito žaidimo dalis.
Klausimas: gal kas galėtų man atsakyti: iš kur pas tave mano asmeninės žinutės??? Nieko, šitą klausimą paliksim atitinkamoms institucijoms ir namo šiandien geriau nepareik.“