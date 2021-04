Po skyrybų su Kanye, Kim pagaliau priėmė savo kūną: reperio komentarai žvaigždei įvarė kompleksus

Su vyru nebegyvenanti Kim jaučiasi kur kas laisviau ir netgi grįžo prie senų įpročių.

Artimi poros šaltiniai tikina, kad per šiuos skyrybų mėnesius Kim bando iš naujo pamilti save ir savo kūną su visais trūkumais.

Pasirodo, kad reperiui dažnai nepatikdavo aptempti Kim drabužiai ir šis nuolatos prašydavo ją prisidengti. Tad nuo tos akimirkos, kai su Kanye pasuko skirtingais keliais, Kim daugiau niekuomet nebeišgyvena dėl to, kaip atrodo, ir dėvi viską, ko tik panorėjusi.

Kaip teigia artimi Kim šaltiniai, ji sau tapo atlaidesnė ir netgi ėmė degintis ar miegoti nuoga. „Kanye turėjo įprotį prašyti Kim prisidengti. Atrodė, kad kuo labiau savimi nepasitiki jis pats, tuo daugiau tai išlieja ant jos. Ji kiekvieną dieną jaudindavosi dėl to, ką jai teks apsivilkti. Visa tai dabar seniai dingę – ji gali išreikšti save taip, kaip tik panorėjusi“, – teigė šaltiniai.

„Kadangi nebėra kamerų, Kim mielai vaikšto visiškai nuoga. Dabar ji bando sau būti atlaidesne bei priimti savo trūkumus“, – pridėjo šaltiniai.

Kim ir Kanye susituokė 2014-aisiais ir kartu augina 4 vaikus.

Taip pat užsienio žiniasklaidai nutekintuose poros skyrybų dokumentuose paaiškėjo ir tikroji jų noro nutraukti santuoką priežastis.

„Keeping Up With the Kardashians“ žvaigždė rašė, jog ją ir Kanye sieja „nesuderinami skirtumai“ – būtent tokią priežastį Kim nurodė kaip pagrindinę, verčiančią ją skirtis. Taip pa čia pažymėta, kad ji sieks tapti 4 jų vaikų – North, Sainto, Chicago ir Psalm – mama.

Taip pat Kim reikalavo priteisti terminuotą sutuoktinio paramą iškart po to, kai jų santuoka bus nutraukta.

Kaip žiniasklaidai teigė artimi reperio šaltiniai, jis tokia sutartimi yra patenkintas.

Taip pat pora jau aiškinasi, kaip skirstysis savo nekilnojamą turtą, o jų skyrybos, teigiama, bus taikios. „Tarp Kim ir Kanye nėra jokios dramos. Kim nuliūdusi tik dėl to, kad jie nesugebėjo išsaugoti santuokos. Tačiau tam, kad santuoka būtų laiminga, reikia dviejų žmonių. Kim atrodė, kad Kanye nepasiruošęs dėl to sunkiai dirbti ir leistis į kompromisus“, – sakė artimas poros šaltinis.