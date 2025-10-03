Po pilvo plastinės operacijos 42-ejų moteris liko sukrėsta: 1 mintis varo iš proto

Tris vaikus turinti mama liko visiškai sukrėsta po to, kai už 11 tūkst. eurų pasidariusi pilvo plastinę operaciją sužinojo, kad yra nėščia, skelbė mirror.co.uk.
Netikėta žinia
42-ejų Gemma Williams daugelį metų taupė, kad galėtų sau leisti operaciją, norėdama atsikratyti „nudribusio“ pilvo, kuris atsirado po gimdymo, kai užaugo jos trys vaikai – 14, 17 ir 20 metų amžiaus.
Ji pasirinko atlikti procedūrą Jungtinėje Karalystėje dėl „ramybės jausmo“ ir rado patikimą privačią ligoninę Svonsyje. 2024 m. rugpjūčio 15 d. Gemma atvyko į kliniką, kur medicinos personalas paėmė šlapimo mėginį, kad patikrintų jos sveikatą, tačiau, jos teigimu, nieko nerado.
Po keturias valandas trukusios operacijos Gemma kitą dieną buvo išrašyta ir pradėjo sveikti namuose. Per ateinančius mėnesius ji patyrė tokius simptomus kaip „pilvo pūtimas“ ir „pykinimas“, kuriuos priskyrė operacijos „šalutiniams poveikiams“.
Tačiau 2024 m. gruodį, savo pirmosios pamainos metu kaip neseniai kvalifikuota slaugytoja Singletono ligoninėje Svonsyje, kolega pastebėjo jos simptomus ir pasakė, kad Gemma gali būti „nėščia“.
Jos negalavimai nepalengvėjo, todėl ji pasidarė nėštumo šlapimo testą. Gemma atskleidė: „Pasidariau dar 10 nėštumo testų iš prekybos centro – visi patvirtino, kad esu nėščia. Negalėjau patikėti, žiūrėdama į testus.“
Kitą dieną atliktas ultragarsinis tyrimas patvirtino, kad ji yra 21 savaitę nėščia. Ji įtaria, kad dėl žemo HCG lygio kraujyje, kurį prieš operaciją nustatė klinika, nėštumas buvo nepastebėtas.
„Labai tikėtina, kad šlapimo mėginys, kurį paėmiau prieš pilvo plastinę operaciją, nepastebėjo nėštumo, nes mano HCG lygis buvo per žemas. Nėštumo pradžioje šis hormonas paprastai pakyla. Mintis, jog buvau nėščia, kai buvau narkozėje, tiesiog sukėlė širdies smūgį.
Laimei, mano kūdikis yra laimingas ir sveikas. Tai tikra istorija, verta būti įtraukta į knygą – manau, kad daugiau niekada savo gyvenime nebūsiu taip nustebusi“, – sakė ji.
