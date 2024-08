Pirmoji žinia apie šiemetines „Sostinės dienas“ – kokios žvaigždės pasirodys Vilniaus miesto festivalyje?

Šiemetinės „Sostinės dienos“ visus šventės dalyvius pakvies elegantiškai ir smagiai palydėti vasarą bei džiugiai pasitikti rudenį – jaukiausiose miesto erdvėse nepamirštamas akimirkas dovanos turininga įvairių muzikos žanrų atlikėjų programa, patirti ir švęsti Vilnių ragins įspūdingi renginiai bei jį kuriantys žmonės, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Festivalį atidarys garsi britų grupė

Ypatingos emocijos miestiečių bei Vilniaus svečių lauks sostinės širdyje – Katedros aikštėje, kurioje vėstančius rugpjūčio 30–31 d. vakarus jaukumu apglėbs ir sušildys tūkstantines gerbėjų minias sutraukiančių atlikėjų koncertai. Festivalio atidarymo vakaras – rugpjūsio 30 d., penktadienį – patikėtas garsiai britų grupei „Circa Waves“.

Legendiniame Liverpulyje gitaristo ir vokalisto Kierano Shudallo 2013 m. įkurta bendraminčių grupė iškart patraukė roko gerbėjų dėmesį. Jų atliekamos indie rock stiliaus melodingos dainos užkariavo klausytojų širdis ir vis dažniau pasirodydavo įvairių muzikinių topų viršūnėse.

Tais pačiais metais grupei „Circa Waves“ buvo pasiūlyta pasirašyti sutartis su įrašų kompanijos „Transgressive Records“, „The Subways“ ir „Mystery Jets“. Grupės 2017-ųjų albumas „Different Creatures“ įgavo solidesnio roko skambesį ir pagal pardavimų skaičių Jungtinės Karalystės albumų tope užėmė 11 vietą, o dainos „Wake Up“ ir „Fire That Burns“ tapo singlais.

2019-ais metais pasirodęs trečias „Circa Waves“ albumas „What's It Like Over There?“ pateko į geriausiųjų dešimtuką Jungtinėje Karalystėje, o 2020-ųjų pradžioje klausytojams buvo pristatytas albumas „Sad Happy“, kuris prieš tai buvo išleistas dviem atskirais rinkiniais „Happy“ bei „Sad“ ir užėmė ketvirtą vietą Jungtinės Karalystės topuose.

Pernai „Circa Waves“ vėl savo gerbėjus nustebino nauju albumu „Never Going Under“, kurio singluose „Hell On Earth“, „Do You Wanna Talk“, „Carry You Home“ ir „Never Going Under“ išryškėjo grupės sielos Kierano Shudallo nerimas dėl klimato kaitos bei pasaulio padėties. Kritikų teigimu, tai pats stipriausias „Circa Waves“ albumas tiek temų, tiek muzikino turinio požiūriu.

Koncertuos ir Monika Liu

Šeštadienį, rugpjūčio 31 d., Katedros aikštėje publiką kartu su vakarėjančios saulės spinduliais paglostys vienos populiariausių lietuvių atlikėjos Monikos Liu dainos. Intymiai, dramatiškai, sentimentaliai, ir, žinoma, su gero humoro užtaisu – tokiomis emocijomis bus nutviekstas

daininkės koncertas. Šiandieninė Lietuvos scenos žvaigždė dainas kuria iš savo asmeninių patirčių, todėl jos yra daugialypės ir kaskart kitokios. Monikos Liu muziką sunku priskirti vienam žanrui. Džiazo studijos prestižiniame Berklio muzikos koledže Amerikoje ir pop atlikėjos karjeros pradžia Londone ją išmokė būti visokia.

Kūryba Moniką išlaisvina ir joje būdama ji ima nevaržomai eksperimentuoti. Didžiausi Monikos Liu singlai: „Eurovizijoje“ Turine 2022 m. nuskambėję „Sentimentai“, „Šampanas (bul bul bul)“, „Kodėl Tu Čia?“, „Vaikinai Trumpais Šortais“. Monika Liu taip pat yra išleidusi vinilinę plokštelę pavadinimu „Melodija“ ir albumą „Kodėl Tu Čia?“.

Monika sako: „Mano dainos yra apie jaunystę, svajones, baimę, pamišimą, vienišumą ir visų svarbiausia – meilę. Iš to, kaip žmonės reaguoja į mano muziką – jie šypsosi, juokiasi ar nubraukia ašarą, suprantu kiek daug visi esame patyrę meilėje ir koks tai mus vienijantis dalykas“.

Netrukus prasidedančios „Sostinės dienos“ pakvies į kasdienybę praturtinančią didžiausio Lietuvos miesto šventę, skirtą ir Vilnių puoselėjantiems miestiečiams, ir siekiantiems miesto istoriją praturtinti savo talentu bei idėjomis.

„Sostinės dienos 2024“ šiemet rengiamos rugpjūčio 30 – rugsėjo 1 dienomis. Visi festivalio renginiai nemokami.