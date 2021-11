Pirmadienis ir antradienis skirti filmams: ką pamatyti per TV3?

Ir tai – tik dalis filmų, kurie nudžiugins pirmadienį ir antradienį...

Pirmadienis (11-01)

Nuotykių filmas „Pito drakonas“ – 16.15 val. per TV3. Geisės tėvas – senas medžio drožėjas ponas Chameleonas. Daugybę metų vietiniams vaikams jis kurpdavo istorijas apie miško glūdumose gyvenantį drakoną. Šios istorijos vaikus ne tik domindavo, bet ir baugindavo, tačiau pono Chamaleono dukra Geisė niekuomet tuo netikėjo. Tačiau vieną dieną mergina sutinka 10 metų berniuką Pitą, kuris teigia neturintis nieko kito, išskyrus… žalią, milžinišką drakoną – būtent tokį, apie kokį Geisei pasakojo jos tėvas. Pagauta smalsumo ir negalėdama patikėti šių istorijų sutapimų, Geisė ir 11-os metų mergaitė Natali leidžiasi į neįtikėtiną kelionę po miško gludumą. Ar gali būti, kad tai, ką pasakojo ponas Chameleonas, buvo tiesa, ir Geisė visą gyvenimą praleido abejodama savo tėvo pasakojamų istorijų tikrumu?…

Animacinis filmas „Koko“ – 19.30 val. per TV3. Neretai vaikai jau paauglystėje atranda aistrą, kuri nulemia, kuo jie taps užaugę. Migelis Rivera savąją rado jau seniai. Tai – muzika. Deja, toks kelias jo šeimoje yra neleistinas – muzika vaikino šeimoje yra uždrausta. Pasirodo, kad viskas dėl to, jog kadaise Migelio prosenelis dėl muzikos paaukojo savo šeimą... Nuo to laiko apie tai niekas nebekalba, o šeima užsiima tik batsiuvyste. Genamas savo aistros, 12-metis Migelis, kartu su savo šunimi Dante, visai netikėtai atsiduria ten, kur mirtingiesiems įžengti draudžiama – mirusiųjų pasaulyje. Būtent čia Migelis bandys išsiaiškinti didžiausią savo šeimos paslaptį, pamatyti savo prosenelį ir pakeisti tiek savo, tiek visų artimųjų likimus. Tik ar jam pavyks?…

Drama „Tarp pilkų debesų“ – šeštadienį, 21.45 val. per TV3. Pagal lietuvių kilmės JAV rašytojos Rūtos Šepetys tikra istorija paremtą romaną „Tarp pilkų debesų“ sukurta juosta atskleis jaudinančią tremties istoriją, atspindinčią dramatiškus įvykius, kuriuos išgyveno mūsų tauta. Pagrindinė herojė, Kaune gyvenanti 15-metė Lina, gyvena inteligentų šeimoje, o ateityje svajoja studijuoti dailę. Deja, jos gyvenimą sudrumsčia ir aukštyn kojomis apverčia netikėtas sovietų karių beldimas į duris, po kurio Lina, jos brolis ir mama, negailestingai ištremiami į Sibirą. Mergaitės ir kitų lietuvių laukia stingdanti kelionė gyvuliniu vagonu, bandymas išgyventi siaubą keliančiomis Sibiro sąlygomis, skaudžios netektys, o kartu – ir pirmosios meilės užuomazgos… Teigiama, kad filmas „Tarp pilkų debesų“ yra brangiausias darbas nepriklausomos Lietuvos kino istorijoje, kurį pabaigti užtruko net 5 metus. Filmo masinėse scenose pasirodo apie 700 žmonių, o aktoriams buvo sukurta daugiau nei 1000 kostiumų.

Antradienis (11-02)

Filmas visai šeimai „Namo su laikrodžiais paslaptis“ – 16.10 val. per TV3. Mažametis berniukas Liujisas netenka tėvų ir jam nebelieka nieko kito, kaip tik keltis gyventi pas savo ekscentrišką dėdę Džonataną. Pasirodo, kad jis ne tik gyvena paslaptingame ir stebuklų pilname name, bet ir pats yra burtininkas! Negana to, tokia pat ne iš kelmo spirta ir jo kaimynė, geroji ragana ponia Cimerman. Ėmęs mokytis burtų, vieną dieną Liujisas stipriai suklysta. Norėdamas padaryti vienai mergaitei įspūdį, per klaidą į gyvenimą prišaukia piktadario Aizeko žmoną Seleną. Piktoji burtininkė imasi įgyvendinti paskutinį savo velionio vyro norą – sugriauti pasaulį… Ar pavyks Liujisui, jo dėdei ir raganai Cimerman įveikti Seleną ir visas piktąsias jėgas? Abejingų nepaliksiančioje juostoje pamatysite gausų būrį žinomų veidų, tarp kurių – Jackas Blackas, Cate Blanchett bei daugelis kitų.

Fantastinė komedija „Vaiduoklių medžiotojai“ – 19.30 val. per TV3. Kai 1984 m. kino ekranuose pasirodė juosta „Vaiduoklių medžiotojai“ su Bill’u Murray, Dan‘u Aykroyd‘u ir Sigourney Weaveriu pagrindiniuose vaidmenyse, filmas netrukus užkariavo milijonus gerbėjų širdžių visame pasaulyje. Vėliau aktoriai pasirodė ir filmo tęsiniuose, tapo animacinių filmukų herojais. Po filmo sėkmės praėjus daugiau nei 30 metų, režisierius Paul’as Feig’as į legendinę istoriją nusprendė pažiūrėti iš kito kampo – o kas, jei vaiduoklių medžiotojomis taptų… moterys? Miestą, kuriame gyvena paranormalius reiškinius tirianti mokslininkė Erina, ima krėsti šiurpūs ir keisti įvykiai. Moteris netrukus supranta, kad prie to prisidėjusios būtybės iš kito pasaulio. Netrukus Erina ir trys jos draugės stoją į lemiamą kovą – ar merginoms pavyks įveikti vaiduoklius?

Nuotykių drama „Egzodas. Dievai ir karaliai“ – 22.00 val. per TV3. Tai – dar vienas įspūdingas režisieriaus Ridley Scotto darbas, kuriame atskleidžiama neįtikėtina žmogaus drąsa ir ryžtas kovojant prieš tai, kas neteisinga. Juosta papasakos bebaimio Mozės gyvenimo istoriją ir jo organizuotą sukilimą prieš Egipto faraoną Ramzį. Filme Mozė siekia iš faraono gniaužtų išvaduoti izraelitus. Deja, faraonas Ramzis tam priešinasi. Netrukus jis bei egiptiečiai sulaukia atpildo – 10 nelaimių. Vanduo virsta krauju, miršta kūdikiai… Tačiau net ir vykstant šiurpą keliančioms tragedijoms, Mozei įveikti faraoną nebus taip paprasta. Neretai prie istorinių epų dirbantis R. Scottas šiai juostai į pagalbą pasikvietė daugybę Holivudo garsenybių, o visas filmas atsiėjo 150 mln. dolerių. Įdomu tai, kad šią biblijinę istoriją iš pradžių ėmėsi kurti režisieriaus brolis. Po jo netikėtos mirties, R. Scottas buvo labai sukrėstas, tačiau šiaip ne taip rado savyje jėgų juostą užbaigti, o vėliau filmą paskyrė savo broliui Tonny. R. Scottas – tokių juostų, kaip „Gladiatorius“, „Svetimi“, „Avinėlių tylėjimas“ ir kt. autorius.

