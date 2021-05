Pikantiškomis nuotraukomis garsėjanti Vilkienė atskleidė, kaip rūpinasi savo išvaizda: pasidalijo patarimais

Šįkart „Savaitės ekspresas“ į pagalbą pasikvietė žinomą sveikos gyvensenos specialistę ir įžymybių trenerę Rasą Vilkienę.

Jos teigimu, norint atsikratyti nereikalingų kilogramų, labai svarbi yra mityba.

„Tai sudaro apie 60 procentų jūsų sėkmės. Iš savo klientų pavyzdžių galiu pasakyti, kad, sveiką mitybą derinant su fiziniais pratimais, galima pasiekti stulbinančių rezultatų“, - akcentavo specialistė.

Penki Rasos Vilkienės rekomenduojami lengvi vasaros užkandžiai, kurie suteiks energijos

1. Jogurtas su dribsniais „Jogurtas, apibarstytas grūdų dribsniais, yra nepamainomas angliavandenių ir baltymų derinys, kuris suteiks jūsų kūnui reikiamos energijos. Geriausia, jei pasirinksite iš pilno grūdo pagamintus dribsnius, o jogurtą naudosite tokį, kuriame yra kuo mažiau cukraus. Jei jaučiate, kad norite šį užkandį pasaldinti, naudokite natūralius saldiklius, pavyzdžiui, medų, klevų sirupą“, – sako R. Vilkienė.

2. Migdolai Vienas paprasčiausių būdų greitai atgauti jėgas – turėti su savimi maišelį migdolų. Šis užkandis nereikalaus papildomo pasiruošimo, o energijos suteiks tiek pat, kiek jos galima gauti iš mėsos. „Migdoluose gausu baltymų, kurie svarbūs sportuojantiems žmonėms, taip pat juose esantis manganas ir varis padeda žmogaus kūno ląstelėms pagaminti daugiau energijos, o vitaminas B2 paskirsto ją po visą kūną“, – akcentuoja R. Vilkienė.

3. Kietai virti kiaušiniai Tai yra puikus baltymų, riebalų ir aminorūgščių derinys. Kadangi ne visada yra galimybių išsivirti kiaušinių, viską pasidarykite namuose ir įsimeskite energijos suteikiančių užkandžių į kuprinę, kad galėtumėte jėgas atgauti bet kada, kai to prireiks.

4. Daržovės ir humusas „Šis riebalų ir skaidulų derinys suteiks jums energijos visai likusiai dienos daliai. Humusas yra labai sveikas užkandis, tačiau turi nemažai kalorijų, todėl pritrūkę energijos valgykite tik ¼ puodelio. Aš patariu prie humuso rinktis tokias daržoves, kurios neleis dehidratuoti – agurkus, ridikėlius, pomidorus ar paprikas.

5. Obuolys su žemės riešutų sviestu Jei jaučiate, kad trūksta energijos, supjaustykite obuolį griežinėliais ir sumaišykite su šaukštu žemės riešutų sviesto. Baltymai suteiks ilgalaikės energijos, o natūraliai iš obuolių gaunamą cukrų kūnas degins lėčiau nei iš parduotuvėje įsigytų užkandžių. O jei neturite obuolio, puikiai vietoj jo galite rinktis bananą ar kriaušę.

„Jūs galite sportuoti kur norite ir tam neprireiks daug jūsų brangaus laiko – tik 5 minučių“, – pabrėžia R. Vilkienė.

Ji siūlo pradėti nuo 15 sek. ir kiekvieną dieną pridėti po 10 sek.

„Pilvo raumenys taps stipresni. Be to, pratimas „lenta„ degina daugiau kalorijų nei klasikiniai pratimai, skirti presui: sukimai bei klubų kilnojimas. Net 10 min. ištvermės treniruotės per dieną pagreitina medžiagų apykaitą. Ir ilgam laikui: net naktį sudeginsite daugiau kalorijų. Tinka tiems, kurie nori atsikratyti nereikalingų kilogramų“, – sakė R. Vilkienė.

Autorius – Paulius Matulevičius