Paviešintas Filipo Kirkorovo nederamas elgesys su gerbėja: „Kaip ji cypė“

Moteris pirmiausia apkabino ir pabučiavo F. Kirkorovą, vėliau dainininko apsauga bandė ją sustabdyti. Po to Filipas apkabino gerbėją ir net palietė jos krūtinę, skelbė unian.ua.

Vaizdo įraše matyti, kaip moteris nustebo, ką sau leido muzikantas. Iš pradžių ji bandė jį sustabdyti, paskui nusišypsojo ir šaukė.

„Kaip ji cypė iš laimės“, „Gyvūnų pasaulyje...“, „Jei man sumokėtų už tai, kad nueičiau į šio niekšo koncertą, aš niekada nevažiuočiau. Kam gali patikti ši pabaisa?“ – rašė internautai.

Primename, kad Rusų dainininkas Filipas Kirkorovas, garsėjantis pataikavimu Putinui ir plastinėms operacijoms, vėl gulėsi po peiliu. Atlikėjas nesiliauja vaikytis jaunystės ir rizikuoja savo sveikata – dėl išvaizdos pakeitimo jam atliekamos daugkartinės narkozės.

Šį kartą Kirkorovui buvo atlikta pilvo plastikos operacija. Dainininko plastikos chirurgas tai parodė vaizdo įraše iš ligoninės. Matyti, kad dainininkas vaikšto su pooperaciniu korsetu. Kaip paaiškėjo, dainininkui buvo „išdidintas“ pilvo presas, rašo unian.net.

„Taip, skauda, bet aš ištveriu, noriu džiuginti save ir savo gerbėjus“, – sakė Kirkorovas.

Pats dainininkas neįtikėtinai džiaugiasi ir dar viena plastine operacija. O jo chirurgas Timuras Chaidarovas jau pakomentavo naująją operaciją.

„Net šunims prireikia daugiau laiko sugyti, iš tiesų Filipas parodė neįtikėtinus rezultatus. Fiziologiškai žaizda užgyja per 7-10 dienų. Pas jį „susiklijavimas“ įvyksta 3 ar 4 dieną. Tai tikrai fenomenalu. Jis turi nerealią valią, gerą sveikatą, puikią genetiką. Todėl gijimas yra fenomenalus“, – sakė jis.

Chirurgas taip pat atskleidė, kad Kirkorovas pažeidė reabilitacijos taisykles. Be to, dainininkui buvo padaryta neįprasta pilvo preso operacija. Dainininkas nenorėjo 8 „kubikų“. Vietoj to jis gavo keturis pilvo preso raumenis.