Paviešinta, kas vyko prieš buvusios Kličko sužadėtinės Hayden Panettiere mirtį: detalės sukrečia

H. Panettiere mirė rugpjūčio 16 dieną. Jos mirties priežastis jau anksčiau buvo įvardyta kaip toksinis fentanylio poveikis. Dabar naują informaciją apie paskutines aktorės gyvenimo akimirkas gavo „Associated Press“.
Rasta be sąmonės ant sofos
Ataskaitoje nurodoma, kad tą rytą H. Panettiere dar buvo matyta besidažanti. Vienas iš jos buvusio vaikino Briano Hickersono brolių policijai pasakojo, kad apie 10.30 val. matė aktorę besiruošiančią dienai. Vėliau jis nuėjo miegoti.
Pabudę Brianas ir jo brolis Zachary rado H. Panettiere ant sofos lovos. Aktorė buvo palinkusi veidu žemyn, sėdėjo sukryžiavusi kojas. Pasak vyrų, tokia jos poza jiems nebuvo neįprasta, tačiau netrukus jie suprato, kad aktorės nepavyksta pažadinti.
Vyrai jai suleido dvi naloksono dozes ir iškvietė pagalbą, rašo UNILAD.
Policijai jie teigė nežinantys, ar H. Panettiere per pastarąsias 48 valandas vartojo nelegalių narkotikų. Vis dėlto jie pažymėjo, kad aktorė esą mokėjo juos slėpti.
Į įvykio vietą atvykę medikai daugiau nei 40 minučių atliko širdies masažą ir kitas gaivinimo procedūras. Nepaisant pastangų, aktorės išgelbėti nepavyko.
Mirties priežastis – kelių medžiagų toksinis poveikis
Atlikus skrodimą, jokių traumų, galėjusių prisidėti prie mirties, nenustatyta.
ataskaitoje mirties priežastimi įvardytas toksinis fentanylio, 4-ANPP, alprazolamo, metokarbamolio ir kvetiapino poveikis. Mirtis pripažinta nelaimingu atsitikimu.
H. Panettiere buvo 36-eri.
Aktorę labiausiai išgarsino vaidmenys serialuose „Nashville“ ir „Heroes“. Ji augino 11-metę dukrą Kayą, kurios susilaukė su buvusiu sužadėtiniu, Ukrainos boksininku V. Kličko.
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