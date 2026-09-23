Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, nuo ko mirė vos 36-erių buvusi Vladimiro Kličko sužadėtinė Hayden Panettiere

2026-09-23 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 10:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Paaiškėjo Vladimiro Kličko buvusios sužadėtinės, aktorės Hayden Panettiere, geriausiai žinomos iš serialo „Heroes“, mirties priežastis. JAV koronerio tarnyba patvirtino, kad 36-erių žvaigždė mirė nuo toksinio kelių medžiagų poveikio. Jos mirtis pripažinta nelaimingu atsitikimu.

Hayden Panettiere, Vladimiras Kličko (nuotr. Instagram, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (54)

Paaiškėjo Vladimiro Kličko buvusios sužadėtinės, aktorės Hayden Panettiere, geriausiai žinomos iš serialo „Heroes“, mirties priežastis. JAV koronerio tarnyba patvirtino, kad 36-erių žvaigždė mirė nuo toksinio kelių medžiagų poveikio. Jos mirtis pripažinta nelaimingu atsitikimu.

REKLAMA
0

Kaip praneša „Unilad“, Greenville apygardos koronerio tarnyba rugsėjo 22 dieną paskelbė oficialią išvadą dėl aktorės mirties. H. Panettiere mirė rugpjūčio 16-ąją, likus vos penkioms dienoms iki 37-ojo gimtadienio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(54 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hayden Panettiere

Patvirtinta mirties priežastis

Koronerio tarnybos pranešime nurodoma, kad tądien, apie 13.51 val., pagalbos tarnybos sulaukė pranešimo apie širdies sustojimą viename iš namų Grinvilyje, Pietų Karolinoje. Atvykę medikai rado nereaguojančią moterį, kuriai buvo sustojusi širdis. Buvo pradėtos gaivinimo procedūros, tačiau pastangos buvo nesėkmingos – 14.32 val. ji paskelbta mirusia.

REKLAMA
REKLAMA

Paaiškėjo, kad tai – Kalifornijoje gyvenusi Hayden Leslie Panettiere, kuri tuo metu laikinai buvo apsistojusi minėtoje rezidencijoje

REKLAMA

Atlikus autopsiją, išorinių sužalojimų, galėjusių lemti aktorės mirtį, nenustatyta. Koronerio išvadoje teigiama, kad mirtį sukėlė toksinis fentanilio, 4-ANPP, alprazolamo, metokarbamolio ir kvetiapino poveikis.

Aktorės mirtis oficialiai pripažinta nelaimingu atsitikimu.

Anksčiau buvo pasirodę pranešimų, esą H. Panettiere mirė pavartojusi fentaniliu užteršto oksikodono. Vis dėlto jos atstovas tuomet ragino neskubėti daryti išvadų ir sulaukti oficialios tyrimo ataskaitos.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš mirtį išleido atvirą memuarų knygą

Šių metų pradžioje H. Panettiere išleido memuarus „This Is Me: A Reckoning“, kuriuose atvirai papasakojo apie vaikystę pramogų pasaulyje ir ankstyvą šlovę.

Aktorės karjera prasidėjo dar jai būnant mažyle. Būdama vos penkerių ji jau buvo nusifilmavusi maždaug 50 reklamų ir vaidino JAV televizijos seriale „One Life to Live“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gegužę viešėdama laidoje „CBS Mornings“ H. Panettiere pasakojo, kaip nuo mažens išmoko verkti pagal komandą. Anot jos, ilgainiui tai paveikė jos emocijas ir ėmė trinti ribą tarp realybės bei vaidmens.

„Iš pradžių buvau vaikas ir turėdavau įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, nugaišo mano augintinis. Tačiau man augant vaizdiniai darėsi vis tamsesni ir tamsesni“, – laidoje pasakojo aktorė.

Ji taip pat atvirai kalbėjo apie paauglystėje patirtą šlovės spaudimą, fizinį smurtą, priklausomybę ir pogimdyminę depresiją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų