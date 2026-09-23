Paaiškėjo, nuo ko mirė vos 36-erių buvusi Vladimiro Kličko sužadėtinė Hayden Panettiere

Kaip praneša „Unilad“, Greenville apygardos koronerio tarnyba rugsėjo 22 dieną paskelbė oficialią išvadą dėl aktorės mirties. H. Panettiere mirė rugpjūčio 16-ąją, likus vos penkioms dienoms iki 37-ojo gimtadienio.
Patvirtinta mirties priežastis
Koronerio tarnybos pranešime nurodoma, kad tądien, apie 13.51 val., pagalbos tarnybos sulaukė pranešimo apie širdies sustojimą viename iš namų Grinvilyje, Pietų Karolinoje. Atvykę medikai rado nereaguojančią moterį, kuriai buvo sustojusi širdis. Buvo pradėtos gaivinimo procedūros, tačiau pastangos buvo nesėkmingos – 14.32 val. ji paskelbta mirusia.
Paaiškėjo, kad tai – Kalifornijoje gyvenusi Hayden Leslie Panettiere, kuri tuo metu laikinai buvo apsistojusi minėtoje rezidencijoje
Atlikus autopsiją, išorinių sužalojimų, galėjusių lemti aktorės mirtį, nenustatyta. Koronerio išvadoje teigiama, kad mirtį sukėlė toksinis fentanilio, 4-ANPP, alprazolamo, metokarbamolio ir kvetiapino poveikis.
Aktorės mirtis oficialiai pripažinta nelaimingu atsitikimu.
Anksčiau buvo pasirodę pranešimų, esą H. Panettiere mirė pavartojusi fentaniliu užteršto oksikodono. Vis dėlto jos atstovas tuomet ragino neskubėti daryti išvadų ir sulaukti oficialios tyrimo ataskaitos.
Prieš mirtį išleido atvirą memuarų knygą
Šių metų pradžioje H. Panettiere išleido memuarus „This Is Me: A Reckoning“, kuriuose atvirai papasakojo apie vaikystę pramogų pasaulyje ir ankstyvą šlovę.
Aktorės karjera prasidėjo dar jai būnant mažyle. Būdama vos penkerių ji jau buvo nusifilmavusi maždaug 50 reklamų ir vaidino JAV televizijos seriale „One Life to Live“.
Gegužę viešėdama laidoje „CBS Mornings“ H. Panettiere pasakojo, kaip nuo mažens išmoko verkti pagal komandą. Anot jos, ilgainiui tai paveikė jos emocijas ir ėmė trinti ribą tarp realybės bei vaidmens.
„Iš pradžių buvau vaikas ir turėdavau įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, nugaišo mano augintinis. Tačiau man augant vaizdiniai darėsi vis tamsesni ir tamsesni“, – laidoje pasakojo aktorė.
Ji taip pat atvirai kalbėjo apie paauglystėje patirtą šlovės spaudimą, fizinį smurtą, priklausomybę ir pogimdyminę depresiją.
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