Paviešino, ką Vilius Tarasovas rašo žmonai Violetai per feisbuką: „Kas įdomiausia...“

Laidos vedėjo Mindaugo Stasiulio pusėje už tradiciniam gomuriui įprastą maistą pasisakys dainininkai Violeta ir Vilius Tarasovai bei pedagogas Arūnas Narauskas, garsėjantis savo įmantriai atrodančiais kepiniais.
Kitoje pusėje bus susirinkę gurmanai. Kaip juokaus laidos vedėja Keitė Arai, jie prekybos centrus laiko labirintais, kuriuose tikrai sunku rasti kažką kokybiško. Čia išvysime verslininką Lauryną Suodaitį, virtuvės šefą ir išskirtinių patiekalų restoranų įkūrėją Deivydą Praspaliauską bei dietistę Indrę Trusovę.
Pastaroji neslėps – drabužiams pinigų ji kartais pagaili, o štai kokbiškam maistui – niekuomet.
„Yra buvę juokingų situacijų. Kai su draugėmis buvome Italijoje, aš gal 20 minučių stovėjau prie vienos suknelės, kurios kaina siekė 15-20 eurų. O kai pamačiau prieskonių parduotuvę, joje per 3 minutes išleidau gal 300 eurų“, – pripažins Indrė.
Apie Tarasovų šeimą laidos vedėjas M. Stasiulis atskleis ir vieną pikantišką paslaptį!
„Violeta, prieš laidą man teko pamatyti Viliaus susirašinėjimą su tavimi. Jų susirašinėjime yra vien Viliaus pasidalinti receptai. Kas įdomiausia, Violeta į nė vieną neatrašo…“ – pasakos M. Stasiulis.
Savo ruožtu Violeta ne tik prisimins, kaip atrodydavo jų pasimatymai restoranuose draugystės pradžioje, bet ir neslėps – maisto gaminimo klausimu Vilius ją tikrai išnaudoja! Ką jau kalbėti apie pietus, kai skirtingiems šeimos nariams tenka gaminti skirtingas salotas...
Tiesa, kaip sužinosime laidoje, pati Violeta nori gaminti kardinaliai kitokius patiekalus nei norėtų jos šeima!
Apie tai, kokių taisyklių laikosi savo restoranuose, pasakos ir D. Praspaliauskas. „Žmonės ateina dėl improvizacijų. Aš negaliu kartotis ir gaminti to, ką darau eilę metų. Žinoma, atėję ir radę kai kuriuos jau žinomus receptus, žmonės labai džiaugiasi. Pavyzdžiui, mes turime burokėlių duoną, kurią kepame eilę metų. Kažkada esu bandęs pakeisti receptą, bet supratau, kad mane iš mano paties restorano labai greitai išmes“, – juoksis jis.
O štai dietistė I. Trusovė prisimins, kaip buvo nustebinta prieš kelis metus, kai vieną dieną pasitikrino savo banko sąskaitos išrašus. „Pamačiau, kad per mėnesį maistui grubiai išleidžiu 3000 eurų“, – pasakos ji.
Kokiam maistui V. Tarasovas jaučia didžiausią silpnybę? Kaip valgo I. Trusovės šeima? Kokių taisyklių žinomi žmonės laikosi, kai eina apsipirkti į maisto prekių parduotuvę? Kaip namuose gamina virtuvės šefas D. Praspaliauskas? Ir kokį maistą seksualiausiu laiko Domininko Ramono kalbinta sporto trenerė Rasa Vilkienė?
Visa tai – jau šį vakarą.
„KK2 savaitė“ – trečiadieniais, 20 val. per TV3!