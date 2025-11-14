 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paviešino iki šiol nepasakotą akimirką: princas Philipas sudraudė karalienę Elžbietą II

2025-11-14 19:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 19:05

Britų virtuvės žvaigždė Jamesas Martinas atskleidė netikėtą istoriją iš savo apsilankymo Bekingemo rūmuose, kur pietavo kartu su velione karaliene Elžbieta II ir princu Philipu.

Karalienė Elžbieta II pasirodė viešumoje (nuotr. Twitter)
131

Pasak jo, velionis Edinburgo hercogas nesusilaikė ir tiesiog jam prieš akis apibarė karalienę – o viskas dėl sausainių ir karalienės šunų, rašo mirror.co.uk.

Atsisveikinimas su karaliene Elžbieta II
(131 nuotr.)
(131 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su karaliene Elžbieta II

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pietūs rūmuose virto chaosu

53 metų virėjas „Good Housekeeping UK“ tinklalaidėje prisiminė, kaip buvo pakviestas į privačius pietus pas monarchę kartu su dar penkiais svečiais. Karalienė pietums atsivedė ir savo garsiuosius korgius, o būtent jie tapo netikėto chaoso priežastimi.

„Karalienė turėjo mažą sidabrinę dėžutę su sausainiais – digestive tipo. Ji vis duodavo jų šunims. O tie, nuo cukraus, visiškai pašėlę lakstė po visą kambarį“, – juokėsi Jamesas.

Pasak jo, princas Philipas į tai reagavo griežtai:

„Jis ją apibarė. Tiesiog sakė, kad ji neturėtų jų nuolat šerti.“

„Sėdėjau priešais karalienę tris valandas“

Virėjas prisiminė, kad į rūmus atvyko vilkėdamas kostiumą ir vos neatidarė netinkamų durų – mat atsidūrė su moterimi, prekiaujančia rabarbarais.

„Tada staiga atsidaro durys, įbėga korgiai, ateina princas Philipas, o karalienė pasako:

„Na, ar einame pietauti?“ – dalijosi jis.

„Durys įsiveria, o viduje – stalas šešiems. Aš tris valandas sėdėjau priešais karalienę Elžbietą II.“

Vienintelis apgailestavimas

Tai ne pirmas kartas, kai Martinas pasakoja apie susitikimą su velione monarche. 2020 m. jis interviu sakė:

„Viskas atrodė tiesiog magiška. Vienintelis dalykas, kurio gailiuosi – kad mano močiutė nebuvo gyva tai išvysti. Ji ją dievino.“

Jis taip pat atskleidė, kad su karaliene kalbėjosi apie kasdienybę ir žinoma – apie šunis.

„Tu net neprisimeni, ką jai sakai, nes esi taip nervingas – negali patikėti, kad 45 minutes kalbi akis į akį su karaliene.“

Karalienė ir močiutė – panašesnės nei tikėtasi

Virtuvės meistras prisipažino, kad jį įkvėpė ir jo pačio šeima, ypač močiutė.

„Skamba juokingai, bet jeigu būčiau bent 10 procentų tokio žmogaus, kokia buvo mano močiutė, būčiau 110 procentų geresnis žmogus, nei esu dabar.“

„Ji turėjo lygiai tokią pat aurą kaip karalienė – kai įeina į kambarį, tyliai sėdi ir klausai. Tai labai vertinau.“

