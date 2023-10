„Patrulis“ Butnorius – apie išvarginusią kelionę ir populiarumo kelią: „Visada reikia turėti planą B“

Po Ispaniją keliavęs su savo ir keliomis kitomis šeimomis, vyras papasakojo, kad tokios kelionės didelėje kompanijoje – ne jam.

„Šioje kelionėje supratau, kad labiau mėgstu keliauti dviese su žmona. Šiemet tai buvo mūsų trečia poilsinė kelionė, pirmas dvi keliavome dviese su žmona, o dabar surengėme didesnę kelionę. Po pastarosios kelionės įsitikinome, kad keliauti labiau mėgstame mažame rate“, – naujienų portalui tv3.lt kalbėjo vyras.

„Keliavome po Ispaniją, Malagą, apsistoję buvome prie Marbeljos. Bendrai keliavome virš 6 parų. Laiko turėjome tikrai nedaug, pamatėme irgi ne tiek daug.

REKLAMA

REKLAMA

Aišku, kai su vaikais keliauji, viskas būna kitaip – jiems ne tie dalykai yra svarbiausi. Lankėmės Gibraltaro sąsiauryje, buvome ir keletoje kitų vietų, kur tikrai buvo smagu. Jautėme, kad pamatėme viską tik iš toli – atrodo, kad toms vietoms tik pamojavome, o daugiau nepatyrinėjome. Kai balandį su žmona buvome Madeiroje, ten tikrai buvo viskas kitaip“, – apie kelionę pasakojo muzikantas.

REKLAMA

Vis dėlto nors ir pora turėjo laisvę keliauti ten, kur nori, o ne taikstytis su kitų pageidavimais, vyras neslėpė, kad vien užsienyje būnant su vaikais turi taikstytis prie kitokių atostogų.

„Kiekvieniems tėvams, manau, įmanoma pritaikyti skirtingas taisykles. Mes tikrai įsitikinome, kad su vaikais nelabai galime keliauti. Supratome, kad jie yra laimingi tik tada, kai būname viloje, prie baseino, kai jie gali valgyti ledus ir niekuo nesirūpinti. Kai tik pajudėdavome kažkur iš namų, prasidėdavo bėdos.

REKLAMA

REKLAMA

Nors mūsų nukeliauti atstumai tikrai nebūdavo dideli, per kelionės laiką nelaimingesnių vaikų nesu matęs. Aišku, būna ir išimčių“, – šyptelėjo J. Butnorius, atskleidęs, kad jo mažoji dukrelė Agota net ir pavargusį tėtį skatino eiti ir pamatyti dar daugiau.

J. Butnorius neslėpė, kad geriausi maršrutai keliaujant su vaikais – tos kryptys, kurios siūlo pasyvų poilsį.

„Su žmona nusprendėme, kad tiek vaikams, tiek mums geriausias poilsis būna į lietuvių pamėgtus kraštus – Turkiją, Egiptą. Ten, kur vaikai gali kone visą laiką pragulėti prie baseino ir ten jiems būna beprotiškai gerai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Su vaikais visada būna tų iššūkių, bet ten, kur tau atneša valgyti, kur tu nuolat gali pasimaudyti ir pagulėti tu tikrai pailsėsi. Tą savaitę pailsėjau tiek, kad galėjau negalvoti apie darbus.“

Budrumas ir darbų gausa

Atėjus šaltajam periodui, atlikėjai pastebi šiek tiek sumažėjusį darbo krūvį. Vis dėlto J. Butnorius atviras, kad darbų dabar jam tikrai netrūksta.

„Sumažėjo koncertų darbo dienomis. Gruodžio mėnuo šiemet pagal visas prognozes pranoks net praeitus metus. Jau dabar planuojame, kaip protingai susitvarkyti, kad savęs neišeikvotume ir neišsektume, kad galėtume kokybiškai praleisti laiką su šeima.

REKLAMA

Pavyzdžiui, iškart po Kalėdų su šeima planuojame lėkti iš pajūrio į Druskininkus. Taip darome, nes nuo antrosios Kalėdų dienos iki pat Naujųjų metų kasdien numatyta po koncertą. Tikrai koncertų yra, dėl to džiaugiamės“, – šypteli vyras.

Jau kelis dešimtmečius karjerą scenoje kuriantis vyras neslepia, kad tikslų su kolega jie sau kelti nesustoja.

„Renginiai yra mūsų darbas ir tikslas, dirbame dėl to, kad turėtume ką veikti, kuo išlaikyti šeimą. Manau, kad kiekvienas verslininkas, pradedantis kažkuo užsiimti, sau keliasi tikslus, kiek turi padaryti. Mes esame užsibrėžę surengti ne mažiau kaip du koncertus per savaitę. Aišku, dėl to reikia daug dirbti – bet mes suprantame, kad daug metų ėjome link to, ką dabar turime“, – teigė pašnekovas.

REKLAMA

Vis dėlto susidurti su sunkumais teko tikrai ne kartą: „Iššūkių buvo visada... Tiek išoriniai, tiek vidiniai faktoriai darė įtaką mano sėkmei. Skaičiuoju, kad savo karjerą pradėjau nuo 11 metų, ji tęsiasi 26 metus. Per visą šį laiką teko pereiti ir per kalnus, pakalnes, sausumas ir vandenynus. Patirta buvo daug įvairiausių momentų.

Iki karantino galvojome, kad esame nenugalimi, bet atėjo niekšelis korona ir parodė, kad ne viskas taip paprasta. Visada gyvenime reikia turėti planą B. Visada. Tąkart aš tuo įsitikinau.“