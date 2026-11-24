Apie darbo paieškas moteris paskelbė „Facebook“ grupėje „Darbas Palangoje“.
Ėmėsi veiksmų
Prieš keturias dienas Birutė paskelbė apie naujo darbo paieškas: „Ieškau nuolatinio darbo Palangoje, geriausia būtų slenkančiu grafiku.Domina įvairūs darbo pasiūlymai. Turiu ilgametę patirtį maisto prekių prekyboje, taip pat esu šiek tiek dirbusi kambarine–valytoja. Anksčiau pora metų dirbau barmene-padavėja. Galiu mokytis ir naujų darbų.“
Netrukus šis moters įrašas sulaukė daugybės komentarų, tačiau ne visi komentarai buvo palaikantys – kai kurie internautai moteriai negailėjo aštrių žodžių ir tiesiai rėžė, kad jai metas keisti gyvenimą.
„Birute, tu jauna. Eik mokytis profesijos. Velniop tuos valytojo darbus. Palik tuos skandalus ir pradėk gyventi naujai. Ieškok savęs. Turėk profesiją. <..> Fui“, – rašė viena moteris.
Tai išvydusi, pati įrašo autorė Birutė nesusilaikė ir rėžė atgal.
„Jums neatrodo, kad aš darbo ieškau? Nepanašu? Eikit komentuot į delfius. Man ir taip yra ka veikt – pamato Birutę ir nepriima. Už orą, už nieką. Man pinigai reikalingi dabar. Nei skelbimo negaliu įdėt be komentavimo??? Svieto pabaiga“, – atsakė ji.