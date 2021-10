Pasiskiepijusi Khloe Kardashian antrą kartą užsikrėtė koronavirusu: pradėjo slinkti plaukai

Anot užsienio žiniasklaidos, virusu užsikrėtė ir jos dukra.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Khloe Kardashian

„Keeping Up With The Kardashians“ žvaigždė socialiniame tinkle „Twitter“ savo pasekėjams pasakė: „Sveiki, norėjau jums pranešti True ir man buvo teigiamas Covid testas. Turėjau atšaukti kelis įsipareigojimus ir atsiprašau, kad negalėsiu jų įvykdyti“.

37 metų Khloe atskleidė, kad ji yra pasiskiepijusi, o ji ir trejų metų True laikysis izoliavimo gairių.

Ji tęsė: „Laimei, aš esu paskiepijusi, todėl viskas bus gerai. Būsime čia karantine ir vadovausimės galiojančiomis gairėmis. Būkite saugūs visi!'

Tiesa, moteris šiuo virusu užsikrėtė jau antrą kartą. Pandemijos pradžioje buvo priversta izoliuotis nuo dukters.

Praėjusį mėnesį ji atskleidė, kad dėl viruso jai net slinko plaukai: „Mano plaukai tikrai slinko nuo Covid, teko kovoti“.

Laikinas plaukų slinkimas įtrauktas į galimą Covid-19 šalutinį poveikį. Plaukai dažnai slenka dėl streso. Sunkios ligos, tokios kaip koronavirusas, gali sukelti stresą organizmui.