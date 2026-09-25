Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Pamačiusi, ką svetimas žmogus padarė jos automobiliui, Viktorija Jakučinskaitė nustėro: „Šokas“

2026-09-25 16:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 16:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Verslininkę ir turinio kūrėją Viktoriją Jakučinskaitę pribloškė nemalonus incidentas – grįžusi prie stovėjimo aikštelėje palikto automobilio ji išvydo išdaužtą jo stiklą.

Verslininkę ir turinio kūrėją Viktoriją Jakučinskaitę pribloškė nemalonus incidentas – grįžusi prie stovėjimo aikštelėje palikto automobilio ji išvydo išdaužtą jo stiklą.

REKLAMA
1

Moteris naujienų portalui tv3.lt sutiko pakomentuoti apie šį įvykį.

'

(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Jakučinskaitė

Patyrė šoką

V. Jakučinskaitė pasakojo, kad tokį automobilį rado jį nakčiai palikusi stovėjimo aikštelėje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Automobilį palikome saugomoje aikštelėje Lukiškių gatvėje. Jis ten stovėjo per naktį <...> Kitą dieną atėjusi prie automobilio pastebėjau, kad išdaužtas stiklas. Panašu, kad jis išdaužtas kažkokiu akmeniu ar plyta.

REKLAMA
REKLAMA

Tokio dalyko Vilniuje jau turbūt 20 metų nebuvome matę“, – sakė Viktorija.

Moteris teigė nesuprantanti, kodėl kažkas nusprendė taip pasielgti – brangių daiktų automobilyje nebuvo. Ji neslėpė, kad toks išpuolis ją tikrai šokiravo.

„Nieko brangaus automobilyje niekada nepalieku, visiškai nėra ko vogti. Proto užtenka nieko nepalikinėti.

Be to, tai miesto centras, todėl tikrai nesuprantu. Pirmą kartą toje aikštelėje palikau automobilį. Šokas, visiškai nesitikėjau“, – kalbėjo verslininkė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų