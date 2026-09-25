Pamačiusi, ką svetimas žmogus padarė jos automobiliui, Viktorija Jakučinskaitė nustėro: „Šokas“

Moteris naujienų portalui tv3.lt sutiko pakomentuoti apie šį įvykį.
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Patyrė šoką
V. Jakučinskaitė pasakojo, kad tokį automobilį rado jį nakčiai palikusi stovėjimo aikštelėje.
„Automobilį palikome saugomoje aikštelėje Lukiškių gatvėje. Jis ten stovėjo per naktį <...> Kitą dieną atėjusi prie automobilio pastebėjau, kad išdaužtas stiklas. Panašu, kad jis išdaužtas kažkokiu akmeniu ar plyta.
Tokio dalyko Vilniuje jau turbūt 20 metų nebuvome matę“, – sakė Viktorija.
Moteris teigė nesuprantanti, kodėl kažkas nusprendė taip pasielgti – brangių daiktų automobilyje nebuvo. Ji neslėpė, kad toks išpuolis ją tikrai šokiravo.
„Nieko brangaus automobilyje niekada nepalieku, visiškai nėra ko vogti. Proto užtenka nieko nepalikinėti.
Be to, tai miesto centras, todėl tikrai nesuprantu. Pirmą kartą toje aikštelėje palikau automobilį. Šokas, visiškai nesitikėjau“, – kalbėjo verslininkė.
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