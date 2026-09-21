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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo naujų detalių apie garsios atlikėjos motinystę: dukrą išnešiojo surogatinė motina

2026-09-21 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 13:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pasaulinio garso dainininkė Lady Gaga pirmagimės susilaukė padedant surogatinei motinai, praneša užsienio žiniasklaida.

Nėštumas (nuotr. 123rf.com)

Pasaulinio garso dainininkė Lady Gaga pirmagimės susilaukė padedant surogatinei motinai, praneša užsienio žiniasklaida.

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Kaip ketvirtadienį skelbė TMZ, atlikėja ir jos sužadėtinis Michaelas Polansky susilaukė dukters Rose Bean. Pranešama, kad porai padėjo nėštumą išnešiojusi surogatinė motina.

Daugiau informacijos apie dainininkės sprendimą rinktis surogatinę motinystę kol kas nėra žinoma. 

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Dukra gimė dar vasaros pradžioje

Kaip anksčiau skelbė „Page Six“, poros dukra Los Andžele gimė birželio 9 dieną, 23.19 val. vietos laiku.

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Šaltinis leidiniui pirmadienį teigė, kad Lady Gagos kelias į motinystę, prasidėjęs dar 2024 metais, nebuvo lengvas. Pasak šaltinio, dainininkė susidūrė su fiziniais sunkumais ir sveikatos problemomis.

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„Buvo akimirkų, kai ji jautė didžiulį džiaugsmą, ir akimirkų, kai apimdavo neviltis. Tai buvo labai liūdna. Kelias iki šios laimingos pabaigos buvo kupinas sunkių išgyvenimų – tiek fizinių, tiek emocinių“, – leidiniui sakė šaltinis.

Anot jo, Lady Gaga turėjo rimtų klubų problemų ir kitų fizinių negalavimų, o jos kūnui teko atlaikyti ir didelį krūvį koncertų metu.

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„Grammy“ laureatė anksčiau yra viešai pasakojusi apie rimtą klubo traumą, dėl kurios jai prireikė operacijos. Ji taip pat yra kalbėjusi apie fibromialgiją – lėtinę ligą, galinčią sukelti stiprų viso kūno skausmą ir nuovargį.

2017 metais dokumentiniame „Netflix“ filme „Gaga: Five Foot Two“ atlikėja yra sakiusi, kad muzika ir gerbėjai jai suteikia adrenalino, leidžiančio pasirodyti net jaučiant skausmą.

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Apie šeimos pagausėjimą svajojo ne vienus metus

Lady Gaga ir Michaelas Polansky apie šeimos kūrimą svajojo jau kurį laiką. 2025 metų spalį pokalbių laidoje pas Stepheną Colbertą dainininkė prasitarė, kad labai nori tapti mama.

„Iš tiesų noriu būti mama. Tikiuosi, tai bus kitas mano pagrindinis vaidmuo“, – tuomet sakė ji.

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Tais pačiais metais laidoje „Good Morning America“ atlikėja save vadino šeimos žmogumi ir teigė, kad santuoka bei vaikai jai yra vieni svarbiausių gyvenimo troškimų.

Lady Gaga ir Michaelas Polansky susipažino 2019 metų pabaigoje. Apie savo santykius pora viešai prabilo 2020-aisiais, o susižadėjo 2024 metais.

Kol kas nei pati dainininkė, nei jos sužadėtinis viešai nekomentavo nei dukters gimimo, nei surogatinės motinystės.

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