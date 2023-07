Paaiškėjo, kodėl „Seksas ir miestas“ tęsinyje nebeliko Samantos

Serialas „Ir tiesiog taip“ („And Just Like That“) yra HBO komedijos „Seksas ir miestas“ („The Sex and the City“), kuri buvo rodoma šešis sezonus nuo 1998 iki 2004 m., tęsinys.

Seriale, kuris buvo sukurtas pagal 1997 m. Candace Bushnell to paties pavadinimo romaną, buvo pasakojama apie keturias trisdešimtmetes ir keturiasdešimtmetes moteris – Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samanta Jones (Kim Cattrall), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) ir Charlotte York (Kristin Davis) – ir jų seksualinį gyvenimą Niujorke.

2021 m. sausį HBO paskelbė, kad „HBO Max“ pradeda filmuoti „Sekso ir miesto“ tęsinį, pavadintą „Ir tiesiog taip“. Šiame seriale vėl vaidina visos pagrindinės aktorės, išskyrus Kim Cattrall, rašo stylecaster.com.

Kodėl seriale „Ir tiesiog taip“ nėra Samantos?

2017 metais socialiniame tinkle „Twitter“ Kim Cattrall, suvaidinusi Samantą Jones, visuose šešiuose „Sekso ir miesto“ serialo sezonuose bei dviejuose filmuose, patvirtino, kad atsisakė vaidmens, kai pasirodė žinia, jog trečiasis filmas „Seksas ir miestas“ atšaukiamas.

„Vienintelis mano kada nors iškeltas reikalavimas buvo tai, kad nenorėjau kurti trečiojo filmo... ir tai buvo dar 2016 metais“, – rašė Kim Cattrall, atsakydama į „Daily Mail“ straipsnį, kuriame teigiama, kad ji tik tada sutiktų vaidinti filme „Seksas ir miestas 3“, jei studija „Warner Bros. Pictures“ taip pat imtųsi įgyvendinti kitus jos projektus.

„Vienintelė priežastis, kodėl šis filmas nekuriamas, yra Kim Cattrall. Visi nekantriai laukė šio filmo, bet viskas sukosi aplink ją, visada vaidinančią auką, – portalui tuomet teigė neatskleistas šaltinis. – Kim išdrįso pareikšti „Warner Bros“, kad ji tai padarys tik tuo atveju, jei jie statys kitus jos kuriamus filmus. Juokinga... Kas ji mano esanti – George′as Clooney?“

„Serialas „Seksas ir miestas“ ją sukūrė ir, būkime atviri, tik dėl jo ji iš tikrųjų ir yra žinoma. Aktoriai ir filmavimo grupė ne tik filmuojasi, bet turi pertvarkyti ir savo gyvenimus. Žmonės atsisakė kitų darbų, persikėlė į Niujorką, tačiau ji vis delsė ir visada buvo nepasiekiama, kai reikėjo iš jos gauti atsakymą“, – teigė kitas šaltinis.

2017 metais spalį savo interviu Piersui Morganui aktorė aiškiai pasakė, kad daugiau niekada nevaidins Samantos.

„Tai ne man. Ji buvo dalis manęs, kol man sukako 60 metų. Tai buvo labai aiškus momentas – kiek metų man dar liko ir ką aš noriu su jais daryti? Ko dar nepadariau? Jaučiu, kad serialas buvo geriausias tada, kai tai buvo serialas, o jo bonusas – po jo sekę du filmai“, – teigė aktorė.

Ji paaiškino, kad atmetė pasiūlymą kurti trečiąjį filmą „Seksas ir miestas“, nes nori pereiti prie naujo savo gyvenimo skyriaus.

„Atsakymas buvo tiesiog „ačiū, bet ne“, – sakė ji. – Tai ne dėl to, kad norėjau daugiau pinigų ar daugiau scenų. Tai nė apie vieną iš tų dalykų. Tai apie aiškų sprendimą savo gyvenime užbaigti vieną skyrių ir pradėti kitą“, – sakė ji.

„Tai buvo puikus etapas. Vaidinau Samantą seriale iki pat finišo, o paskui dar dviejuose filmuose, ir man tai patiko“, – sakė Kim Cattrall.