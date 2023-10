Paaiškėjo, kodėl kilo konfliktas tarp Harry ir princo Williamo: vienas jų patyrė sužalojimus

Pasak eksperto, princas Harry ir Meghan Markle „niekada neužgydys nesutarimų“ su princu Williamu ir jo žmona Kate Middleton, skelbė mirror.co.uk.

Broliai smarkiai susipyko dėl Harry žmonos, tuomet 39-erių vyras šiuos nesutarimus aprašė savo knygoje „Spare“.

Harry teigė, kad po kovos, kai vyresnysis brolis pavadino Meghan „grubia“ ir „įžūlia“ bei parbloškė Harry ant grindų, jis patyrė sužalojimus.

Abiejų brolių santykiai buvo negrįžtamai sugadinti dar tada, kai 2021 m. Harry ir Meghan davė nterviu Oprah Winfrey. Pora, kuri 2020 m. pasitraukė iš karališkosios šeimos pareigų, atskleidė, kad Meghan patyrė rasizmą iš monarchijos ir Jungtinės Karalystės žiniasklaidos priemonių, o Harry turėjo problemų su psichine sveikata.

Teigiama, kad Harry ir Meghan nesutarimai su Williamu ir Kate „niekada nebus užgydyti“, o „Pasakų ketvertukas“, kaip jie kadaise buvo meiliai pravardžiuojami, visada jausis nepatogiai vienas kito aplinkoje, kaip tai buvo matyti, kai pernai po karalienės Elžbietos II mirties jie Vindzoro pilyje susitiko su gerbėjais.

„The Intimate History of Growing Up in the Royal Family“ knygą rašantis Tony Quinn pasakojo, kad kalbėjosi su Bekingemo rūmų darbuotojais, kurie papasakojo apie brolių išsiskyrimą.

„Sakoma, kad nesutarimai niekada nebus užgydyti“, – sakė jis ir tvirtino, kad per bet kokius būsimus karališkuosius susitikimus jie apsikeis „nepatogiais“ žvilgsniais.