„Oskaro“ laureatas Mel Gibson atskleidė, jog praeityje atsisakė vaidinti Džeimsą Bondą

Neseniai paaiškėjo, jog „Auksiniam gaubliui“ nominuotam aktoriui Mel Gibson buvo pasiūlytas Bondo vaidmuo dar praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje, tačiau jis atsisakė bijodamas įsipareigoti šiam vaidmeniui pernelyg ilgam laikotarpiui.

„Man buvo pasiūlyti filmai apie Džeimsą Bondą, kai man buvo gal dvidešimt šešeri, tai yra kažkur prieš keturiasdešimt metų.“ – teigia aktorius Mel Gibson. „Tuo metu dirbau su Peter Weir, ir apsvarsčiau pasiūlymą, tačiau tarsi atsisakiau jo, kadangi žinojau, kas atsitiko vargšui Sean [Connery], kuris Bondiados franšizėje įstrigo trims dešimtmečiams.“

REKLAMA

Aktoriui Mel Gibson veiksmo žanras nėra svetimas – jis vaidino dvejose labai sėkmingose franšizėse, įskaitant „Pašėlęs Maksas“ (angl. „Mad Max“) ir „Mirtinas ginklas“ (angl. „Lethal Weapon“). Kuriant 1982-ųjų metų filmą „Pavojingi gyvenimo metai“ (angl. „The Year of Living Dangerously“), aktoriui buvo tik 26 metai ir jis dar tik pradėjo garsėti kino pasaulyje. Neseniai duodamas interviu Mel Gibson prisipažino, kad tuomet atsisakė Džeimso Bondo vaidmens „dėl atsidavimo, kurio reikia personažui pavaizduoti“.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip bebūtų keista, Mel Gibson per savo aktoriaus karjerą tą patį personažą suvaidino septyniuose dvejų franšizių filmuose. Jis pasirodė Makso vaidmenyje originaliame 1979 m. filme „Pašėlęs Maksas“ ir atkūrė veikėją dvejuose tęsiniuose. Be to, jis vaidino Martiną Riggsą keturiuose „Mirtino ginklo“ franšizės filmuose ir neseniai buvo paskelbta apie būsimą penktąjį įrašą.

Gal kitiems aktoriams Džeimso Bondo vaidmuo būtų gyvenimo galimybė, bet Mel Gibson miega ramiai ir nesigaili savo sprendimo atsisakyti tokio vaidmens. Be sėkmingos aktoriaus karjeros, Mel Gibson taip pat yra „Oskaro“ apdovanojimą pelnęs režisierius už istorinę dramą „Naršioji širdis“, kurioje ne tik atliko pagrindinį vaidmenį bet ir režisavo bei prodiusavo šį filmą.

Žvelgiant į ateitį, Mel Gibson rengia keletą naujų projektų. Be filmo „Mirtinas ginklas 5“, neseniai aktorius baigėsi filmuotis naujame trileryje „Nepadėk ragelio“ (angl. „On the Line“), kuriame vaidina naktinį radijo laidų vedėją Elvį Cooney. Filmo veiksmas rutuliojasi apie tai, kaip vieną naktį į radijo laidą paskambina nepatenkintas klausytojas, kuris teigia, jog norėdamas atkeršyti už seną Elvio nusižengimą, pagrobė šou vedėjo šeimą. Elvis privalo žaisti slėpynes su užpuoliku ir neleisti jam susprogdinti visos studijos, kurioje yra ne tik jo bendradarbiai bet ir šeima. Elviui pavyksta pagaliau susekti skambinantį psichopatą, bet tuomet paaiškėja, kad viskas yra dar painiau, kaip niekas nesitikėjo.

Kalbant apie Bondiados franšizės ateitį vis dar nėra žinoma, kas pakeis Daniel Craig, bet kadaise vaidmens atsisakiusį Mel Gibson bus galima išvysti trileryje „Nepadėk ragelio“ Lietuvos kinuose jau nuo lapkričio 4 d.

Filmo anonsas: