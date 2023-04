Oksana Pikul – apie tai, kaip atrasti sau skirtą vyrą: sąžiningai pasakysiu – nei ieškojau, nei norėjau

Paklausta, koks yra tas receptas surasti sau skirtą vyrą, Oksana neslėpė, kad vienos formulės nėra.

„Turbūt visos nori turėti tą receptą, kaip susirasti sau tinkantį vyrą. Tačiau sąžiningai pasakysiu – aš nei ieškojau, nei norėjau to vyro. Mano gyvenime jis tiesiog atsirado. Kitos moterys jo ieško, joms reikia, jos to trokšta. Turbūt čia nuo kiekvieno žmogaus priklauso. Juk yra moterų, kurios pasirenka vienos per gyvenimą eiti. Manau, kad iš šeimos viskas čia ateina“, – kalbėdama apie šeimos pavyzdį užsimena ji.

Tiek Oksana, tiek laidos vedėjas Ąžuolas Misiukevičius dirba indistrijoje, kurioje kas dieną reikia dirbti su skirtingais klientais. Pašnekovė sako, kad ankstesnės savo savybės turėti apie kiekvieną savo nuomonę ji atsisakė – kaip tikina ji, juk visi esame savotiški.

„Mes darbe juk irgi turime labaia daug skirtingų klientų, kurie pas mus ateina. Anksčiau lyg turėdavau apie kiekvieną iš jų nuomonę, dabar aš jų nebeteisiu, juk kiekviena yra skirtinga ir savaip žavinga. Kiekvienas klientas man įdomus, smagus. Man visi gražūs – net jei neatitinka mano stiliaus. Jie juk savotiškai pozicionuoja gyvenimą ir skleidžia savo istoriją.

Manau, kad kiekvienas žmogus mūsų gyvenime neatsiranda šiaip sau. Jei mes įsiklausome į detales ir tai, ką mums atneša tas žmogus, mes galime iš jo atsinešti labai daug. Ne šiaip sau mums likimas pametėja žmones“, – atvirauja laidos viešnia.

„Visose situacijose stengiuosi kažko naujo išmokti. Tebūnie, jei ir klaidų pridarau. Noriu imti viską į save ir suprasti, ką aš darau teisingai, ko ne. Svarbu yra vidinis kaifas“, – šypsosi ji.

Apie ką kalbėjome tinklalaidėje:

00:00 Anonsas

01:35 Oksanos pradžia šou versle

05:42 Šviesiaplaukės blondinės įvaizdis

06:55 Kodėl Oksana neturi vasarų?

09:05 Kaip Oksana viską suspėja?

12:35 Oksanos laikas su sūnumi

17:05 Apie el. prekybą

20:40 Apie saugumo jausmą, pinigus, moteris ir vyrus versle

23:38 Nuo vyro nepriklausomos moterys, kaip atrasti asmeninę laimę?

26:10 Kaip Oksana suprato, kad atėjo metas skirtis?

31:50 Kaip įkalbinti vyrą daryti tai, kas jam atrodo nepriimtina? Oksanos patarimas

33:10 Kaip surasti svajonių vyrą?

36:05 Kaip Oksanos mylimasis aiškinosi, ką reiškia "kjūtalas"

37:30 Oksanos sūnaus ir mylimojo Vaido ryšys

39:45 Tai kada vestuvės?

41:20 Apie tikrąją meilę antrai pusei: ar visi yra ją patyrę?

43:00 Apie šeimos pagausėjimą ir sveikinimus

46:00 Oksanos vizažo mokymai

46:42 Gėlės Oksanai: apie smulkmenas ir dėmesį

Nuo didžiausių ir skaudžiausių gyvenimo pamokų iki dar niekur nepasakotų paslapčių, nuoširdaus juoko ir ateities svajonių – tokia yra naujoji tinklalaidė „Tik į priekį“, kurią vedą Ąžuolas Misiukevičius. Vieniems tai taps tikru įkvėpimo šaltiniu, o kitiems – maloniu savaitgalio praleidimo būdu.

Tinklalaidė „Tik į priekį“ – kiekvieną sekmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt.