Nuotraukos kalba pačios už save: Meryl Streep „pričiupta“ su nauju vyru

„Oskaro“ laureatė vasario 21-osios vakarą leido laiką drauge su M. Shortu. Garsūs aktoriai buvo pastebėti vakarieniaujantys Santa Monikoje, įžymybių pamėgtame restorane „Giorgio Baldi“.

Fotografai juodu užfiksavo išeinant iš restorano, abu jie buvo gerai nusiteikę, neslėpė šypsenų.

Meryl buvo pastebėta vilkinti bordo spalvos švarką, ryškiai rožinę palaidinę, juodus džinsus ir tamsius sportinius batelius.

Martinas vakarienei pasirinko juodą švarką ir tamsias kelnes, pilką megztinį bei tokios pačios spalvos sportbačius.

Gandai apie judviejų romaną pasklido po to, kai žvaigždės artimai pozavo per 81-uosius kasmetinius „Auksinių gaublių“ apdovanojimus sausio 7 d.. Po to jie dar kartą drauge pasirodė sausio 12 d. per AFI apdovanojimus.

Po „Auksinių gaublių“ apdovanojimų gerbėjai spėliojo, kad jiedu palaiko romantiškus santykius, tačiau aktoriaus atstovas tikino portalui „People“, kad jie yra tik „geri draugai, nieko daugiau.“

Meryl ir Martinas yra kolegos, kartu jie vaidina seriale „Only Murders in the Building“.

Meryl Streep skyrybos – po 45 metų santuokos

Primename, kad M. Streep išsiskyrė su vyru Donu Gummeriu 2023 m. spalį, po 45 metus trukusios santuokos

Buvusi pora turi keturis vaikus: 40 metų dukras Mamie, 37 metų Grace ir 32 metų Louisa bei 44 metų sūnų Henry.

Paskelbus apie išsiskyrimą, Meryl atstovas sakė: „Donas Gummeris ir Meryl Streep jau daugiau nei šešerius metus gyvena atskirai, ir nors jie visada rūpinsis vienas kitu, pasirinko atskirą gyvenimą.“

Tuo tarpu M. Shortas yra našlys, jis buvo vedęs aktorę Nancy Dolman, kuri mirė 2010 m. nuo kiaušidžių vėžio.

Jie susituokė 1980 m. ir kartu susilaukė trijų vaikų.