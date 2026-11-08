Nugriaudėjo „Tautos bukiausio“ pusfinalis: paaiškėjo, kuri Lietuvos žvaigždė paliko projektą

Laidoje netrūko netikėtumų, juoką keliančių užduočių bei pačių dalyvių emocijų.
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
Štai kas paliko iššūkį
Kaip paaiškėjo lapkričio 8-ąją rodytame epizode, dar viena gudriausia garsenybe tapo Aušra Maldeikienė, kuri ir atsisveikino su projektu.
Aušra – buvusi politikė, ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, dėstytoja bei publicistė. Ji – ne tik buvusi Seimo, bet ir Europos Parlamento narė. Tačiau labiausiai A. Maldeikienė žinoma dėl tiesaus ir aštraus kalbėjimo apie ekonomiką, politiką bei visuomenę.
O pati stipriausia savo savybe ji laiko būtent autoironiją. Todėl net jei ir taptų šio projekto nugalėtoja, Aušra drąsiai šią žinią skleistų ir dar plačiau!
„Užsidėčiau ant „Facebooko“ – „Tautos bukeusia“, su raide „e“. Ir toliau pasisakyčiau tais klausimais, kuriuos išmanau. Jeigu jūs skaitote Maldeikienės tekstą, parašytą apie ekonomiką arba politiką, vadinasi, kad jis yra darytas ilgai ir labai atsakingai – aš galiu pagrįsti kiekvieną sakinį. O šiame projekte aš už nieką neatsakinga. Aš galiu būti bukiausia“, – užtikrintai sakė ji.
Garsiausią Lietuvos klasę dabar sudaro šios garsenybės:
OKSANA PIKUL
Oksana – grožio specialistė, verslininkė, dainininkė bei viena labiausiai aptarinėjamų moterų šiandienos Lietuvos pramogų pasaulyje. Oksanos nepastebėti neįmanoma – ji nuolat stebina ne tik savo drąsiais pasisakymais ar meilės istorijomis, bet ir neaprėpiama drąsa. Jos taip lengvai neišgąsdinsi – geriau kiti tegul saugosi Oksanos!
Visgi išgirdusi naujojo projekto pavadinimą – „Tautos bukiausias“ – net ir Oksana pripažįsta žagtelėjusi. O dar labiau ji norėjo iškristi pati pirma!
Tačiau svarbiausia, kad šis projektas, anot O. Pikul, jos gyvenime atsirado pačiu laiku.
„Aš visuomet kartoju – kad ir kokį sunkų ar nemalonų etapą žmogus išgyvena, pradedant nuo asmeninių dalykų, baigiant darbiniais reikalais, gydytis ir reikia būtent darbu. O čia mes tikrai esame atsijungę. Nors ir turime ryšio priemones, jomis naudotis negalime – telefonus esame padėję į šoną“, – sako ji.
ŽILVINAS GRIGAITIS
Žilvinas – lėktuve daugybę savo gyvenimo valandų praleidžiantis verslininkas, išsiskiriantis meile madai, šampanui ir tiesiog pačiam gyvenimui. Jo vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose peržiūrimi
šimtus tūkstančių kartų, o pats Žilvinas visuomet spinduliuoja pasitikėjimu savimi ir gebėjimu bet kur sukurti patį geriausią vakarėlį.
Verslininkui puikiai tinka frazė, kad tas, kas nerizikuoja, negeria šampano. O vedamas smalsumo ir savo maksimalizmo, Žilvinas gali nuversti kalnus. Šis projektas – ne išimtis.
„Man atrodo, kad labiausiai „Tautos bukiausias“ yra apie tai, kaip tu žiūri į pasaulį. Mes visi esame savo srities profesionalai ir susirinkome parodyti Lietuvai, kad net šou su tokiu pavadinimu, mes visi galime iš savęs pasijuokti ir atsidurti tokiose kvailose situacijose, į kokias kartais įdeda ir pats gyvenimas. Bet, kaip sakau, šunys loja, o karavanas eina“, – sako jis.
JOANA BARTAŠKIENĖ
Joana – trenerė, Lietuvos moterų sporto asociacijos vadovė ir viena iš aerobikos pradininkių Lietuvoje, galinti pasigirti net 58 metais nepertraukiamo darbo! O šiame projekte ji nusprendė dalyvauti todėl, kad netiki, jog meilė gyvenimui gali išeiti į pensiją…
Šiame šou ji pasiruošusi pamaitinti savo smegenis, o jei ir gautų „Tautos bukiausio“ titulą, nė kiek nesigraužtų.
„O kas čia baisaus? Mane pažįsta visa Lietuva. Aš daug metų važinėju su motyvacijos paskaitom, kur mane pasitinka išskėstom rankom – visi žino, kokia aš esu. Žino, kad savo srityje aš moku uždegti. O visi tie istoriniai dalykai, žinokit, pasimiršta“, – drąsiai sako ji.
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
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