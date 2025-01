Nickas Cave’as surengs koncertą Latvijoje

„Tikras malonumas ir pasididžiavimas magiškoje Siguldos pilies griuvėsių atmosferoje priimti fortepijonu skambinantį Nicką Cave'ą ir „Radiohead“ bosistą Coliną Greenwoodą, kurie žada ypatingą emocijų, atmosferos ir transcendencijos kupiną pasirodymą, apimantį plačią Cave‘o kūrybą“, – sako koncerto organizatoriai.

Prekyba bilietais į Nicko Cave‘o koncertą Siguldoje prasidės 2025 m. sausio 31 d. 10 val. Bilietai.lt tinkle.

REKLAMA

REKLAMA

„Nieko mažiau, kaip dvasinė patirtis“, – apie Nicko Cave’o solinį koncertą rašo JAV leidinys „LA Magazine“.

REKLAMA

Komplimentų dainininkui negaili ir kita žiniasklaida: „Forbes“ jį vadina „Įtikinamu ir magnetišku“, o pasak „Scenestar“ – „Nickas Cave’as + Colinas Greenwoodas = magija“.

Into My Arms:

Keturis dešimtmečius trunkanti kūryba

Nicko Cave’o, bene geriausiai žinomo kaip grupės „Nick Cave & the Bad Seeds” lyderio ir dainų autoriaus, kūryba – nuolat tobulėjanti ir itin gausi, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

Per keturis dešimtmečius trunkančią meninę karjerą Cave'as kūrė įvairiose srityse: kaip solo ir grupės muzikantas, filmų kompozitorius, rašytojas, scenaristas ir savaitinio tinklaraščio „The Red Hand Files“ autorius, o paskutiniu metu – ir kaip keramikas.

Unikalus, kupinas jėgos ir lyrinės gilumos Cave’o skambesys sužavi publiką tamsia dainų tekstų estetika bei energija scenoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Savo dainų tekstuose jis stengiasi nagrinėti tokias pamatines vertybes kaip mirtis, religija, meilė ir smurtas, o muzikiniu požiūriu jo kūryba – itin plati: nuo postpanko iki gotikos ir eksperimentinio roko.

„Radiohead“ bosisto Colino Greenwoodo ir Nicko Cave'o bendradarbiavimas prasidėjo 2022 m., kai pirmasis prisijungė prie Cave'o ir Warreno Elliso grupės jų koncertinio turo Australijoje metu. Vėliau, 2023 m. rugsėjį, jis prisijungė prie Cave'o turo Šiaurės Amerikoje.

REKLAMA

Praėjusiais metais Greenwood'as, dalyvavo „The Bad Seeds“ albumo „Wild God“ įrašuose, pakeitęs susirgusį grupės narį M.Casey. Greta muzikos Colinas Greenwoodas – ir aistringas fotografas, 2024 m. išleidęs knygą „Kaip išnykti: Radiohead portretas“ ("How to Disappear: A Portrait of Radiohead"), kurioje įamžintos jo grupės draugų nuotraukos, užfiksuotos tarp 2003 m. ir 2016 m.

Daugiau informacijos: https://www.nickcave.com