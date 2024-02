Netektis: mirė žinomas radijo laidų vedėjas

Apie radijo laidų vedėjo mirtį buvo paskelbta vasario 14-ąją, o jo kolegos, tarp jų Sara Cox ir Zoe Ball, išreiškė daugybę emocingų palinkėjimų.

Viena BBC žvaigždė atskleidė, kad kolegos Wrighto mirtį vertino kaip labai staigią, nes jis su stoties vadovais bendravo vos per kelias pastarąsias dienas.

Jie portalui dailymail.co.uk sakė: Mes žinojome, kad jis šiek tiek kovoja su savo sveikata, bet nieko, kas atrodytų taip rimta.

„Tai buvo didžiulis šokas. Niekas negali tuo patikėti. Jis taip neseniai bendravo su kolegomis. Atrodo, kad tai visai nerealu.“

Radijo stoties „Radio 2“ didžėjė Jo Whiley pridūrė, kad jai labai keista kalbėti apie Steve'o mirtį savo laidoje, nes ji jį matė vos prieš kelias dienas, o Kenas Bruce'as teigė, kad planavo su juo papietauti ir paminėti jo pelnytą apdovanojimą.

S. Wrightas, vienas geriausiai pažįstamų balsų Jungtinės Karalystės eteryje, mirė būdamas 69 metų.

Pradėdama savo laidą Whiley sakė: „Tai labai keista laida. Be galo sunku žinoti, ką sakyti, ir kalbėti apie žmogų, kurį vos prieš kelias dienas matei šioje studijoje, kurioje dabar esu - rengti duoklės šou tam žmogui tiesiog nesinori.“

Liūdi šeima ir draugai

Steve'o Wrighto šeima paskelbė pareiškimą po jo mirties: „Su giliu liūdesiu ir giliu apgailestavimu pranešame, kad mirė mūsų mylimas Steve'as Wrightas.

Be sūnaus Tomo ir dukters Lucy, Steve'as paliko brolį Laurence'ą ir tėvą Richardą.

Taip pat labai mylimus artimus draugus ir kolegas bei milijonus ištikimų radijo klausytojų, kuriems teko laimė ir didelis malonumas įsileisti Steve'ą į savo kasdienį gyvenimą kaip vieną ištvermingiausių ir populiariausių Jungtinės Karalystės radijo asmenybių.

Šeima prašo privatumo šiuo nepaprastai sunkiu metu.“

Jo kolegos taip pat neslėpė liūdesio.

„Labai sunku rasti žodžius ir kalbėti apie žmogų būtuoju laiku, kai tai yra žmogus, kuriam labai norėtum, kad jis vis dar būtų čia. Todėl tai sunku. „Radio 2“ šeima yra sugniuždyta.

Buvo daug ašarų... mes visi dirbome su Steve'u Wrightu daugelį metų, daugelį metų, ir tiesiog labai sunku suvokti, kad jo čia nebėra.“

Kenas Bruce'as sakė, kad buvo „visiškai sukrėstas išgirdęs šią žinią“.

"Mes planavome pietus, kad atšvęstume jo pelnytą MBE apdovanojimą. Jis buvo išskirtinis ir novatoriškas laidų vedėjas, kurį klausytojai mylėjo. Radijo pasaulis neteko tokios didelės dalies.

Legendinis didžėjus pradėjo dirbti BBC aštuntajame dešimtmetyje ir daugiau nei keturis dešimtmečius vedė laidas „BBC Radio 1“ ir „BBC Radio 2“, kurios pritraukė milijonus klausytojų.

Wrightas taip pat buvo ilgametis laidos „Top Of The Pops“ vedėjas per BBC One ir vedė populiarią savaitgalio vidudienio laidą „Sunday Love Songs“ per "Radio 2“.

Paskutinė jo laida buvo prieš dvi dienas iš anksto įrašyta Valentino dienos laidos laida. Paskutinį kartą klausytojams Wrightas sakė: „Kitą sekmadienį grįšiu su dar daugiau meilės dainų“.