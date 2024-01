Net 4 namus vienu metu statantis Osvaldas susidūrė su iššūkiais: per savaitę planas apsivertė aukštyn kojomis.

„Nors darbų spartumas sumažėjo, vis tiek dirbame – po truputį dengiame stogus, užsakinėjame medžiagas ateičiai. Labai laukiu specialisto konsultacijos – įdomu, ką jis papasakos ir patars, nes mano sekėjai ir draugai, kurie stebi, sakė, kad iš praėjusios laidos gavo naudingos informacijos. O kai kurie jau derinasi tam tikrus darbus! Labai tuo džiaugiuosi“, – sakys Oskaras, kartu su laidos kūrybine grupe ir žiūrovais besidomintis naujausiomis statybų tendencijomis.

Net ir esant ne pačiam palankiausiam orui, Oskaro komanda per savaitę jo namams sudėjo gegnes, plėvelę bei stogus. Tiesa, spaudžiantis šaltis likusiems dviem jo namams stogus padengti sutrukdė.

Ne tik šalčiai, bet ir kiti netikėtumai pristabdė planuotus darbus. Štai langai pagaminti laiku, tačiau gamykloje jie buvo sudaužyti. Durys, kol buvo tariamasi, ėmė ir staiga pabrango, tad teko ieškoti kitų tiekėjų.

Vis dėlto Osvaldas į visas kliūtis žvelgia optimistiškai, nė nepaisant to, kad per savaitę jo statybų planas apsivertė aukštyn kojomis. Vietoje to, kad pultų į neviltį, jis stengiasi daryti tai, ką gali, kad statybos nesustotų.

„Svarbiausia, kad darbas judėtų, o jei darbas juda, vadinasi, visko kol kas pakanka. Jei darbininkai imtų sakyti, kad nėra medžiagų, nėra, ką veikti, va tada galbūt jau ir isterija prasidėtų“, – juokauja Osvaldas, visada numatantis kelis žingsnius į priekį.

Įtempiamų lubų sprendimai

Norėdamas gerai pasirengti vidaus įrengimui, Oskaras konsultacijai laidoje pasikvies įtempiamų lubų ekspertą. Jis pabrėš, kad planavimas išties yra labai reikalingas, ypač dėliojantis biudžetą.

Ekspertas patars, kaip nepadaryti klaidų renkantis ir įrengiant įtempiamas lubas, paaiškins, ko reikia, siekiant išlaikyti lubų aukštį, atskleis, kada galima pradėti jas įrenginėti ir kaip pasirinkti geriausius specialistus.

Laidos žiūrovai taip pat sužinos, viską apie grindis. Nuo to, kokių privalumų turi vinilinės grindys, iki to, ar natūralaus medžio grindys išties yra tokios lepios. Interjero dizainerės papasakos, kas dabar ant bangos, į ką atsigręžia klientai ir ko pataria ieškoti patvarumo ir kokybės trokštantiems klientams.

„5 žvaigždučių būstas“ – jau šį šeštadienį, 11 val. tik per TV3.