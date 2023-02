Neseniai girtas į muštynes įsivėlęs Grigorijus Lepsas įsiutino gerbėjus: prabilo apie priklausomybę

„Žmonės, sveikatos visiems, laimės visiems. Vaikinai, negerkite per daug. Mums su Nikolajumi (Baskovu – aut. past.) ne taip gerai sekasi. Dėl alkoholio skauda koją, man – ranką“, – sakė Lepsas.

Reikėtų pažymėti, kad pats Lepsas ne kartą buvo pagautas neblaivus. Neseniai jis net įsivėlė į muštynes prie baro Sankt Peterburge, rašo UNIAN.

Be to, gerbėjai ne kartą ragino putinistą mažiau gerti. Tokie prašymai dar dažniau pasipylė po to, kai per koncertą jis sudaužė mikrofoną į sceną, nes nebaigė vienos savo dainos. Jis taip pat išmetė akinius ir pabėgo į užkulisius.

Žmonės po jo pasisakymų atvirai kritikavo Lepsą dėl jo veidmainystės, sakydami, kad jis pats net nesistengia atsisakyti alkoholio.

Anksčiau menininkas atvirai vadino save alkoholiku. Jo teigimu, alkoholis netrukdo jo kūrybiškumui, o netgi priešingai – įkrauna žmones pozityviu požiūriu.

Alkoholis taip pat padarė didelę įtaką ir jo asmeniniam gyvenimui – Grigorijus buvo vedęs, bet žmona nusprendė jį palikti, nes negalėjo nuolat matyti jo girto.