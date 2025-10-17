Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Nerijus Cesiulis prakalbo apie vardo keitimą

2025-10-17 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 15:25

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis savo socialiniame tinkle Facebook prakalbo apie vardų keitimus. Vyras įraše rašė, kaip dažnai Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius sulaukia prašymų, dėl vardo keitimo. Taip pat pasidalino mintimi – savo vardo keitimą bei pasidalino nuotrauka, kurioje matomas prašymas pakeisti vardą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nerijus Cesiulis savo socialiniame tinke Facebook pasidalino įrašu ir prakalbo apie vardo keitimą.

Nori pasikeisti vardą

Pasidalinęs įrašu, Nerijus rašo:

„Prieš 45 metus Lietuvoje Nerijumi tėvai pavadino net 663 sūnus. Paskutinis Nerijus Lietuvoje dabar yra 6 metų, nes šis vardas visiškai prarado populiarumą. Tai kaip man jaustis?

Iš tikrųjų, tai juokauju – mano vardas man visad patiko, bet yra daugybė žmonių, kurie nori pasikeisti savo vardą ir pavardę. Vien per šiuos metus Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius sulaukė net 51 pareiškėjų, kurie dėl to kreipėsi. 35 pareiškėjai kreipėsi dėl pavardės pakeitimo, 16 – dėl vardo.

Negalime atskleisti konkrečių vardų ar pavardžių dėl asmens duomenų apsaugos, bet dažniausiai buvo norima susigrąžinti ankstesnę pavardę ar neutralią pavardės formą po ištuokos. Kitiems norėjosi susigrąžinti protėvių pavardes. Padažnėjo ir prašymų pakeisti vardus į šventus ar krikšto vardus – pavyzdžiui, Adomą ar Patriką ar norisi sutrumpinti, palengvinti vardo tarimą, nes gyvena užsienyje.

Aišku, netrūksta atvejų, kai žmonės keičia ir vardą, ir pavardę. Dažniausios priežastys – nenori būti surasti. Vieni bėga nuo finansinių atsakomybių, kiti nenori susitikti su giminaičiais. Aišku, ką galvoja asmuo, kuris jau dėl vardo ir pavardės keitimo kreipėsi jau šeštą kartą – negaliu pasakyti, bet keitimų skaičius neribojamas. Primenu, kad vardą be tėvų leidimo galima pasikeisti nuo 16 metų“.

Užbaigdamas savo mintis ir išsklaidydamas mįslę, Nerijus pasiteirauja žmonių:

„Ar susidūrėte su įdomesniais vardo/pavardės keitimo atvejais – kokios priežastys paskatino tai daryti žmones?“

