„Nemirtingąjį“ Harrisoną Fordą filmavimo aikštelėje persekiojo nelaimės: viena vos nesibaigė mirtimi

Dar 2020 m. „Elle“ laidoje Harrisonas prisipažino: „Aš nesportuoju kaip pamišęs. Aš tiesiog šiek tiek treniruojuosi, šiek tiek važinėju dviračiu ir žaidžiu tenisą“.

Tačiau savo mitybą jis sumažino tik iki daržovių ir žuvies, paaiškindamas, kad visiškai atsisakė mėsos, rašo dailystar.co.uk.

Harrisonas sakė: „Aš tiesiog nusprendžiau, kad nenoriu valgyti mėsos... ir žinau, kad tai tikrai nėra gerai planetai, ir kad tai tikrai nėra gerai man.“

Tačiau jam nepavyko visiškai išvengti sveikatos problemų, ypač dėl to, kad jis ir toliau pats atlieka kaskadinius triukus savo Holivudo filmuose.

Nenuostabu, kad per daugelį metų „Žvaigždžių karų“ aktorius patyrė keletą traumų filmavimo aikštelėje.

1981 m. filmuodamasis filme „Dingusios arkos ieškotojai“ (angl. Raiders of the Lost Ark), vyras, kovodamas su didžiuliu vokiečių mechaniku lėktuve, susilaužė vieną kelio sąnarį. Pranešama, kad Harrisono koją scenoje „pervažiavo važiuoklė“.

O po poros metų, 1984 m., filmuodamasis filme „Indiana Džounsas ir pražūties šventykla“ (Indiana Jones and the Temple of Doom), žvaigždė patyrė stuburo traumą jodinėdamas ant dramblio – komanda penkioms savaitėms turėjo nutraukti filmavimą, kad galėtų gauti specialų nugaros gydymą.

Vienas iš žiauriausių nutikimų filmavimo aikštelėje įvyko 2015 m. filmuojantis filme „Žvaigždžių karai: Jėgos pažadinimas“, kai atsitiktinai įsijungė hidraulinės durys, kai jis stovėjo po jomis.

Durys sulaužė jam koją, tačiau nedaug trūko, kad aktorius mirtų.

Teismo posėdyje prokuroras Andrew Marshall teigė, kad tai buvo „puikios hidraulinės durys, kurios užsidarė itin greitai“: „Tai galėjo ką nors pražudyti. Tai, kad jos to nepadarė, įvyko dėl to, kad buvo įjungtas avarinis stabdymas“. Sveikatos ir saugos tarnybos teigimu, durų jėga „prilygo nedideliam automobiliui“.

Fordas taip pat susižeidė naujausio filmo apie Indianą Džounsą „Likimo ratas“ filmavimo aikštelėje, ir filmavimą teko sustabdyti, kol atsigavo jo sužeistas petys.

Daugelį metų sklandė gandai, kad Fordas kenčia nuo stipraus socialinio nerimo, nes gerbėjai reaguodavo į jo griežtą elgesį interviu metu.

Tačiau žvaigždė pagaliau nutraukė šias spekuliacijas, sakydamas laikraščiui „The Hollywood Reporter“: „Neturiu socialinio nerimo sutrikimo. Aš bjauriuosi nuobodžiomis situacijomis.“

Jis pridūrė, kad, kalbant apie jo paties psichikos sveikatą, jis yra labai nusiteikęs „prieš terapiją“.

Harisonas sakė: „Mano nuomonė yra ne apie profesiją, o apie praktikuojantį gydytoją. Yra įvairių terapijos rūšių. Esu įsitikinęs, kad daugelis jų yra naudingos daugeliui žmonių. Aš nesu nusiteikęs prieš terapiją niekam, išskyrus save. Šiuo metu žinau, kas aš esu.“