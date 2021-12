Naujo filmo „Matrica. Prisikėlimas” užkulisiai: Keanu Reevesui teko net 19 kartų šokti nuo 40 aukštų pastato

REKLAMA

Filmo žvaigždžių atsidavimą geriausiai apibūdina faktas, jog paniškai šuolių su guma bijantis ir to niekad neišdrįsęs padaryti K. Reevesas šuolio nuo 40 aukštų pastato sceną kartojo net 19 kartų. Laidoje „The Late Show With Stephen Colbert“ vedėjo paklaustas, kam taip rizikavo gyvybe vietoje to, kad scena būtų sukurta naudojantis kompiuteriniais efektais, aktorius sakė, kad toks buvo režisierės Lanos Wachowski sumanymas.

„Dabar viską galima nufilmuoti stovint prie žalio fono ir po to tik priiminėti sveikinimus, kaip šauniai pasirodei, koks drąsus buvai. Bet režisierė mums numatė kitą planą. Sutarėme, kad mūsų visų tikslas – ne apgauti žiūrovą kompiuteriniais efektais, o sužavėti tikroviškumu. Juk tai – „Matrica“! Todėl labai svarbus buvo natūralus apšvietimas, aktorių įsitraukimas bei drąsa patiems leistis į neįtikėtinas gyvenimo avantiūras. Be to, juk net ir kvailiui aišku, kad šokome prisirišę specialiais lynais“, - filmo kūrimo užkulisius atskleidė K. Reevesas.

Įspūdingame trileryje žiūrovai išvys sceną, kurioje K. Reevesui ir jo partnerei C. Moss teko susikibus rankomis šokti nuo 40 aukštų pastato stogo.

„Po pirmojo dublio viena apie ką galėjai galvoti, buvo sunkiai žodžiais apibūdinama baimė. O tada viską teko kartoti vėl ir vėl. 19 ar 20 kartų! Svarbiausia neapsimetinėti didvyriu – būtina neneigti nei sau, nei kitiems, kad beprotiškai bijai. Kai susitaikai, susidraugauji su šiuo jausmu, jį sugeri į save, galiausiai gauni geriausią įmanomą variantą. Būtent tai mes ir padarėme“, - pasakojo pagrindinį herojų Neo vaidinantis aktorius.

„Matrica. Prisikėlimas“ pasakos apie Tomą Andersoną (akt. K. Reevesas), kuris gyvena neįdomų, nuobodoką gyvenimą. Tačiau kartais jį aplanko keistas, nepaaiškinamas jausmas, kad šis gyvenimas kažkoks netikras. Kad egzistuoja kažkas daugiau – kažkas neapčiuopiamo, nematomo, bet nė kiek ne mažiau realaus. Siekdamas įveikti šį nerimą, Tomas ima lankytis pas psichoterapeutą ir vartoti jo paskirtus vaistus – kažką neaiškiai primenančias mėlynas piliules. Tačiau tai menkai tepadeda.

Vieną dieną Tomą sukrečia atsitiktinis susitikimas su moterimi, kurią – jis galėtų prisiekti – jau kažkur yra matęs. Keisčiausia, kad ji jaučiasi taip pat. O tada vieną dieną aplinkybės susiklosto taip, kad Tomas praryja jam pasiūlytą raudoną piliulę. Akimirksniu vyrui nuo akių nukrenta apgaulės šydas, slėpęs nuo jo kraupią tiesą ir, atgavęs atmintį, Tomas sugrįžta į tikrąjį – Matricos pasaulį. Jame Neo vėl suranda Trinitę (akt. Carrie-Anne Moss), naujų draugų ir iš naujo kyla į kovą už savo ir visos žmonijos laisvę.

Įspūdingi efektai, stebinančios veiksmo scenos ir legendomis tapę herojai sugrįžta į kino ekranus naujai istorija jau gruodžio 22 dieną, filme „Matrica. Prisikėlimas“.