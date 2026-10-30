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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Namuose mirė gerbiama aktorė: žinią patvirtino posūnis

2026-10-30 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 19:40
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Mirė legendinė vokiečių aktorė Elke Sommer, išgarsėjusi vaidmeniu filme „Šūvis tamsoje“, kuriame ji vaidino kartu su Peteriu Sellersu. 85-erių aktorė mirė savo namuose Los Andžele po kovos su širdies nepakankamumu.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė legendinė vokiečių aktorė Elke Sommer, išgarsėjusi vaidmeniu filme „Šūvis tamsoje“, kuriame ji vaidino kartu su Peteriu Sellersu. 85-erių aktorė mirė savo namuose Los Andžele po kovos su širdies nepakankamumu.

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Aktorės mirtį Vokietijos leidiniui „Bild“ patvirtino jos posūnis Sebastianas Waltheris. „Elke ramiai mirė apie 22 val.“, – sakė jis.

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Liūdna žinia pasiekė praėjus vos trims mėnesiams po jos vyro Wolfo Waltherio mirties, skelbė mirror.co.uk.

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Pora santuokoje praleido 32 metus. Vyras mirė po kovos su vėžiu.

„Dabar ji pagaliau gali būti su savo mylimu vyru“, – sakė S. Waltheris.

Elke Sommer 1964 metais ji pasirodė filme „Šūvis tamsoje“, kuriame įkūnijo Mariją Gambrelli – įtariamąją žmogžudystės byloje, kurios nekaltumą siekia įrodyti inspektorius Kluzo, kurį vaidino Peteris Sellersas.

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Tarp kitų jos filmų – „Menas mylėti“  ir „Griovimo komanda“. Paskutinis jos vaidmuo buvo 2017 metais, kai ji dalyvavo animacinio trumpametražio filmo „A Thousand Kisses“ kūrime.

Be aktorystės, E. Sommer tris kartus pozavo žurnalui „Playboy“. Vis dėlto pastaraisiais metais ji pasitraukė iš viešumos, o likus keliems mėnesiams iki mirties dėl ligos nebegalėjo pakilti iš lovos.

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Svajonių vaidmens laukė visą gyvenimą

2014 metais viename interviu aktorė atskleidė, kad neretai atsisakydavo vaidmenų, nes laukė ypatingo pasiūlymo.

„Svajojų apie vaidmenį, kuris būtų visiškai kitoks. Labai norėčiau suvaidinti seną prostitutę arba bedantį gatvės žmogų. Kai pasitaikys šis svajonių vaidmuo, apie jį paskelbsiu visam pasauliui“, – tuomet sakė ji.

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Aktorė taip pat pasakojo, kad tuo metu džiaugėsi galimybe mėgautis paprastesniais gyvenimo malonumais.

„Iki tol pagaliau galiu mėgautis tuo, ką turiu, – leisti laiką su vyru ir mūsų šunimi, džiaugtis nuostabiais namais Beverli Hilse ir Vokietijoje. Tai gyvenimas visa savo gryniausia ir nevaržoma forma“, – kalbėjo E. Sommer.

 

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