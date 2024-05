Morta Šmitaitė gyvenimą pakeitė per metus: nustebino net artimuosius

Plunksnos, boa, žeme besivelkantys apsiaustai, kristalais nusagstytos suknelės, antikvarinės skrybėlės ir frakai tapo įprasta kasdienybės dalimi, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Morta Šmitaitė (13 nuotr.) Morta Šmitaitė Morta Šmitaitė Morta Šmitaitė +9 Morta Šmitaitė Morta Šmitaitė (Elly Jurelly nuotr.) Morta Šmitaitė (Elly Jurelly nuotr.) Morta Šmitaitė (Elly Jurelly nuotr.) Morta Šmitaitė (Elly Jurelly nuotr.) Morta Šmitaitė (Šarūno Mažeikos nuotr.) Morta Šmitaitė (Šarūno Mažeikos nuotr.) Morta Šmitaitė (Šarūno Mažeikos nuotr.) Morta Šmitaitė (nuotr. TV3) Morta Šmitaitė (nuotr. TV3)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Morta Šmitaitė

Scenoje save pristatanti kaip Morta Smit, moteris sako, kad prieš metus jos realybė atrodė visai kitaip.

Nuo rinkodaros iki scenos

Prieš atrasdama savo talentą šokti, Morta užsiėmė kitomis kūrybos reikalaujančiomis veiklomis.

„Gyvenimas nepasikeitė, tiesiog smarkiai prasiplėte. Manau, visi esam daugiabriauniai žmonės, galintys savyje sutalpinti ne vieną siužetą. Esu rinkodaros specialistė, kuriu prekės ženklų pozicionavimo strategijas. Scena papildė, papuošė mano gyvenimą, užėmė didžiulę jo dalį, tačiau kitų savo gebėjimų taip pat neišsižadu“, – sako Morta.

Karjeros posūkis nustebino net artimiausius

Dažnai svajonės įgyti ekscentriškas profesijas užgimsta dar vaikystėje, o bėgant metams racionalumas šiuos norus gerokai nuslopina.

Paklausta, ar scenoje atsidurti svajojo nuo mažų dienų, Morta nusišypso: „O, vaikeli, priešingai... Nuo minties apie sceną mane iš baimės supykindavo. Tiek streso kėlė bet koks pasirodymas prieš didesnę grupę žmonių. Todėl tikrai nebuvau klasės aktyvistė ar mokyklos talentų konkursų dalyvė. Ką jau ten kalbėt apie svajonę savo gyvenimą sieti su scena.“

Išgirdus tokius žodžius natūraliai kyla dar vienas klausimas – kas tapo drastiško pokyčio priežastimi?

Morta atsako, kad, matyt, tam tikras gebėjimų rinkinys tūnojo viduje jau nuo gimimo. Tačiau tik subrendus, kaip asmenybei, šios savybės turėjo galimybę išsiskleisti.

„Žmogus negali tik išsivyniojęs iš vystyklų imti ir driokstelti pasauliui savo pilnu potencialu. Kai kurie dalykai ilgą laiką formuojasi nematomai, tačiau nereiškia, kad jei nematai, vadinasi jų visai nėra. Aš taip pat užaugau, sustiprėjau, susidraugavau su savimi, o pajutusi, kad atėjo tinkamas laikas, tiesiog paleidau šitą įtemptą strėlę ir leidau savo prigimčiai daryti, ką geriausiai moka.“

Paslaptis, nulėmusi žaibišką kelią nuo pirmosios šokių pamokos iki tapimo solo artiste

„Pradėjusi lankyti šokių pamokas iš karto supratau, kad čia mano didžiausias džiaugsmas“, – sako Morta.

„Užsirašiau visur, kur tik įmanoma. Šokdavau keturias – šešias dienas per savaitę po 2 – 4 valandas per dieną. Namo grįždavau vienuoliktą valandą vakaro. Beprotiškai pavargusi, bet laiminga. Po kelių mėnesių užsiregistravau į šokių konkursą. Pabandžiau ir man pasisekė. Dar po mėnesio gavau kvietimą dalyvauti TV3 televizijos projekte „Lietuvos talentai“. Ten nukeliavau iki pusfinalio, tiesioginio eterio. O po to buvau pakviesta kurti pasirodymus Vilniaus kabarete. Kad visi šie dalykai nutiktų per vienerius metus, svarbiausia buvo nebijoti, aiškiai matyti tame prasmę ir neatleisti greičio pėdalo.“

Kino filmams prilygstantys kostiumai

Užėjus į artistės užkulisius iškart galima išvysti sukabintus milžiniškus tiulio apsiaustus, įvairiaspalves plunksnas, korsetus, blizgančias vienetines sukneles ir kitus auksinei džiazo erai priklausančius atributus.

Morta sako, kad įvaizdis – vienas iš svarbiausių elementų.

„Kostiumas padeda įsijausti į rolę, suteikia pasitikėjimo, sukurią tą stebuklingą aurą, kurios reikia, norint scenoje gerai papasakoti istoriją. Esu laiminga, kad jau nuo pat savo sceninės karjeros pradžios suradau komandą, su kuria dirbti vienas malonumas. Visus mano kostiumus kuria ir siuva mados namai MEMPHITA. Su jų įkūrėja, drabužių dizainere Benita Klimbyte iškart tapome draugėmis. Pasitikiu ja šimtu procentu, galiu paskambinti ir sakyti: „Benita, reikia aujos suknelės. Padaryk, kaip tau atrodo.“ Ir ji kiekviena kartą padaro taip, kad jausčiausi ypatinga. Kartą sukūrė man kostiumą per vieną dieną ir atvežė tiesiai į pasirodymo užkulisius. Prieš tai nebuvau net mačiusi, kaip atrodys naujas rūbas. O ji mane aprengė ir sako – na va, lipk į sceną.“

Sulūžusios plunksnos, nutrūkusios siūlės, sugedusios šviesos ir kiti kuriozai

Paklausta, ar scenoje jau spėjo susidurti su gyvų pasirodymų kuriozais, Morta juokiasi, kad tikrai taip.

„Du kartus pasirodymo metu yra sulūžusios mano plunksnų vėduoklės. Vienas iš tų kartų nutiko per televizinės laidos filmavimą. Išgirdau trakštelėjimą, per sekundės dalį nusprendžiau, kad pasirodymo stabdyti negaliu, nes nežinau, kaip rimtai sulūžo vėduoklė ir jei ją paleisiu iš rankų, galbūt subyrės visa konstrukcija. Pašokau su tuo kabančiu šluotkočiu lyg niekur nieko, o paskui dar net gavau pagyrimų, kad viskas praėjo puikiai.

Esu į sceną lipusi be repeticijų, žinodama, kad teks viską improvizuoti, prieš tai nėkart nemačiusi, kaip atrodo pasirodymo vieta.

Sugedusios šviesos, dūmų aparatai, nutrūkusios kostiumų siūlės, užstrigęs muzikos takelis – yra tekę patirti viską. Tokie nutikimai yra dalis gyvų pasirodymų grožio. Tu niekada nežinai, kas gali nutikti, viskas vyksta čia ir dabar, viskas gyva“, – sako artistė.

Patarimas žmonėms, dvejojantiems imtis pokyčių

Paprašyta duoti patarimą, kuris galėtų ir kitus įkvėpti keisti savo gyvenimus, Morta nedvejoja, – „darykit dalykus daug anksčiau, nei jaučiatės jiems pasiruošę. Jei aš būčiau laukusi, kol pasijusiu pasirengusi užsirašyti į pirmą šokių pamoką, į konkursą, į televizinį projektą, šiandien ryte nubudusi gyvenčiau visai kitokį gyvenimą. O dabartinį myliu gerokai stipriau.“