Močiute tapusi Daina Bilevičiūtė prabilo apie malonius dalykus ir didingus kitų metų planus

Daina Bilevičiūtė prabilo apie Naujųjų planus. Ji žada iš Londono skristi į Lietuvą, nes sausio 6 dieną Vaidilos teatre dainuos jos mokiniai.

„Jeigu per Naujuosius nėra kokio nors renginio, švenčiu ramiai. Laukia drakono metai, pati irgi esu drakonas, bus aktyvūs metai, daug planų. Be to, švęsiu jubiliejų“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo D. Bilevičiūtė.

Paklausta, ar gyvenimas tarp dviejų šalių vargina, ji tikino, jog ne. Tačiau kartais jaučiasi keistai – būdama Lietuvoje, pasiilgsta Londono architektūros ir atvirkščiai, kartais būdama Londone ilgisi net to neypatingai gero lietuviško oro.

Šie metai jos nenuvylė

Šiemet D. Bilevičiūtė tapo močiute, su anūku, kaip atskleidė, susitinka dažnai. Jis dar mažutis, tad dar sunku pasakyti, kas jam patinka.

„Dar nelabai suprantu, kad esu močiutė, bet jaučiuosi labai gerai.“

Anot jos, 2023-ieji buvo geri metai.

„Nebuvo, kad kas nors nesisektų, viskas šviesos režime. Daug projektų, galimybių. Gan aktyviai gyvenu pati, daug kur važinėju. Šiais metais mano viena mokinė laimėjo kelionę į Maldyvus, ten aš pakviesta į komisiją. Visokių malonių dalykų.

Taip pat gavau žinią, kad kitais metais yra galimybė išvykti į Braziliją, Argentiną ir Meksiką, irgi su muzika. Beje, kitais metais teatre režisuosiu spektaklį Londono teatre.

Vasarą buvau Lietuvoje ir Latvijoje prie jūros, buvo fantastiškai geras oras“, – kalbėjo ji.

Sau Daina turi svarbų palinkėjimą

„Kad užtektų jėgų padaryti tai, ką planuoju. Kuriu naują dainą, kadangi turiu naują statusą, esu bobutė, noriu sukurti kažką naujo, kitokio. Esu kūrybiniame procese. Noriu palinkėti sau, kad užtektų energijos realizuoti savo idėjas ir svajones, nes jos nesirealizuoja per vieną dieną. Kai jau susikoncentruoji, tai ir padarai. Tai, kas svaru, reikalauja laiko.

Manęs dažnai klausia, kodėl pati esu neaktyvi, nes turiu balsą, bet mažiau dainuoju. O todėl, kad koncentruojuosi į kitus dalykus. Vieni mokiniai jau studijuoja Royal akademijoje, kiti dar kitokių pasiekimų turi, tai irgi atima energijos.

Taip pat su suaugusiais žmonėmis užsiimu muzikos terapija, dėl sveikatingumo“, – sakė ji ir užsiminė apie planą padaryti su savo merginomis nerealų šou, dėl kurio gal net į Gineso rekordų knygą papuls per jos jubiliejų.