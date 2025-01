Mirus 32-ejų atlikėjui paviešintas buvusio vyro laiškas: prisiminė supurčiusį skambutį

Davidas, kuris vadovauja verslui „Drag Helmet“, parduodančiam perukus drag pasirodymams, pasidalijo savo liūdesiu dėl James Lee Williams mirties.

Jis rašė: „Mano širdis tiesiog sustojo, kai sulaukiau to skambučio. Niekada per milijoną metų negalvojau, kad rašysiu ką nors panašaus apie James Lee Williams. Šis žmogus nuo pat mūsų pirmojo susitikimo 2017 m. rugpjūtį Gran Kanarijoje visiškai pakeitė mano gyvenimą! Mes iškart suradome bendrą kalbą ir žinojome, kad būsime kartu ilgą laiką! Jis parodė man, ką reiškia tikra meilė.“

Toliau jis pridūrė: „Per tuos metus patyrėme tiek daug – tai buvo kaip viesulas, ir nė už ką nekeisčiau to laiko, kurį praleidome kartu! Nors esame išsiskyrę daugiau nei metus, jaučiuosi keistai dėl šio skausmo, nes kartu buvome šešerius metus, mūsų meilė buvo tikra. To negali ištrinti.

Esu nepaprastai laimingas, kad sutikau tave, buvome kartu, buvome sutuoktiniai, tu buvai svarbiausia mano gyvenimo dalis tokį ilgą laiką. Šešeri metai – tai didelis laiko tarpas, kai esi kartu 24/7. Visada turėsi ypatingą vietą mano širdyje. Labai tavęs pasiilgsiu, daugiau nei kas nors galėtų įsivaizduoti. Miegok ramiai, angele.“

Vivienne ir Davidas susituokė 2019 m. po to, kai jų keliai susikirto Gran Kanarijoje. Anksčiau Vivienne buvo išreiškusi dėkingumą Davidui ir jų persikėlimui į Ispaniją, padėjusiam jai atsigauti po priklausomybės ketaminui.

2023 m. balandį pora paskelbė apie išsiskyrimą bendru pareiškimu: „Kaip daugelis galėjo pastebėti, pastaruoju metu buvome atskirai. Nusprendėme pasukti skirtingais keliais po nuostabių penkerių su puse metų kartu. Mes vis dar likome draugai, tačiau kartais gyvenimas atneša pokyčių, žmonės ima tolti vienas nuo kito. Linkime vienas kitam tik gero ir visada išliksime svarbia vienas kito gyvenimo dalimi. Prašome gerbti mūsų privatumą šiuo metu. Dėkojame. James ir David.“

Sulaukė pripažinimo

The Vivienne, kurios drag vardas įkvėptas mados dizainerės Vivienne Westwood, pelnė tarptautinį pripažinimą. 2015 m. ji tapo Jungtinės Karalystės drag ambasadore RuPaul’s Drag Race. 2019 m. laimėjo pirmąjį RuPaul’s Drag Race UK sezoną, finale įspūdingai atlikusi grupės „Wham!“ dainą „I’m Your Man“, rašo theguardian.com.

Po to ji pasirodė septintajame „RuPaul's Drag Race All Stars“ sezone, o 2023 m. tapo „Dancing on Ice“ finalininke, užėmusi trečiąją vietą. Pastaruoju metu atlikėja gastrolių metu vaidino Vaikų gaudytoją miuzikle „Chitty Chitty Bang Bang“ ir buvo Vakarų piktoji ragana miuzikle „Ozo šalies burtininkas“.

Be to, The Vivienne pasirodė filmuose, tokiuose kaip „Absolutely Fabulous: The Movie“, ir TV projektuose, įskaitant „Emmerdale“ bei BBC laidą „The Vivienne Takes on Hollywood“.

Po žinios apie netektį socialinėse medijose buvo išreikšta daugybė užuojautų.