Mirė „Žvaigždžių karų“ legenda: iki gimtadienio buvo vos kelios savaitės

C. Revill'as, žinomas kaip imperatoriaus Palpatine’o balsas filme „Žvaigždžių karai: Epizodas V – Imperija kontratakuoja“ mirė kovo 11 d. globos įstaigoje Sherman Oukse, Kalifornijoje.

Sirgo demencija

Kaip praneša „The Hollywood Reporter“, aktoriaus dukra Kate Revill atskleidė, kad jos tėvas sirgo demencija.

C. Revill'as gimė 1930 m. balandžio 18 d. Velingtone, Naujojoje Zelandijoje. Iš pradžių jis dirbo buhalteriu, tačiau netikėtai nusprendė pakeisti finansinius dokumentus į teatro scenarijus.

Trečiajame dešimtmetyje jis perėjo į teatro aktorystę ir debiutavo Brodvėjuje, spektaklyje „Mr. Pickwick“.

Universalaus talento atlikėjas pelnė dvi „Tony“ nominacijas iš eilės šeštojo dešimtmečio pradžioje.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmąją nominaciją – geriausio antraplanio aktoriaus miuziklo kategorijoje – jis gavo už Bob-Le-Hotu vaidmenį spektaklyje „Irma La Douce“. Tačiau apdovanojimas atiteko Dickui Van Dyke’ui už jo pasirodymą „Bye, Bye Birdie“.

REKLAMA

Po dvejų metų C. Revill'as buvo nominuotas geriausio aktoriaus kategorijoje už Fagino vaidmenį miuzikle „Oliver!“.

Kuriant reputaciją teatro scenoje, jis taip pat pasirodė BBC „Sunday-Night Theatre“ epizoduose, o jo filmografiją papildė televizijos serialas „The Adventures of Robin Hood“ (1957 m.) bei filmai „Kaleidoscope“ ir „Fathom“.

1972 m. C. Revill'as vėl atsidūrė prestižinių apdovanojimų akiratyje – jis buvo nominuotas „Auksinio gaublio“ apdovanojimui už Carlo Carlucci vaidmenį filme „Avanti!“.

REKLAMA

REKLAMA

Viena žymiausių jo karjeros akimirkų įvyko 1980 m., kai jis įgarsino Imperatorių George’o Lucaso pasaulinio garso filme „Žvaigždžių karai: Epizodas V – Imperija kontratakuoja“.

Būtent jo balsu ištarta garsi frazė: „Jaučiu didžiulį trikdį Jėgoje.“

Teigiama, kad jam buvo suteikti trys bandymai įrašyti šią kultinę frazę, o galutinis kadras pateko į filmą.

Vėliau aktorius savo balsą paskolino ir kitiems „Žvaigždžių karų“ visatos personažams – generolui Dodonnai žaidime „Star Wars: X-Wing“, imperijos karininkui „Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter“ bei net trims skirtingiems veikėjams „Star Wars: The Old Republic“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Didžiąją dalį savo vėlesnės karjeros C. Revill'as praleido įgarsindamas vaizdo žaidimus, įskaitant „The Hobbit“, taip pat pasirodė animaciniuose serialuose – pavyzdžiui, 1992-ųjų „Batman: The Animated Series“ kaip Alfredas bei „Snorks“ kaip Galeo.

Garsus aktorius buvo du kartus vedęs ir išsiskyręs. Antrojoje santuokoje su kino prodiusere Suzi Schor-Revill jis susilaukė dukters Kate.