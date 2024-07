Eidama 96-uosius metus mirė daktarė Ruth Westheimer, viena garsiausių sekso terapeučių Jungtinėse Valstijose.

Žiniasklaidos žvaigždė ir bestselerių autorė mirė penktadienį savo namuose Niujorke, apsupta šeimos, pranešė jos publicistas ir draugas Pierre'as Lehu.

Garsenybė su išskirtiniu vokišku akcentu, palaikanti kontracepciją, skatino atvirą dialogą anksčiau uždarytomis temomis, kuris paveikė milijoninę jos auditoriją.

Westheimer, kuri vaikystėje pabėgo iš nacistinės Vokietijos, nesmerkė to, ką du suaugę žmonės darė savo namuose, ir nuolat kartojo, kad nėra ko gėdytis.

Būtent dėl savo išsamių žinių ir šmaikštaus būdo ji XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje savo vietinio radijo laidą „Seksualiai kalbant“ iškėlė į nacionalinio masto dėmesio centrą.

„Pasakykite jam, kad nesiruošiate inicijuoti“, – 1982 m. ji sakė susirūpinusiam skambintojui.

„Pasakykite jam, kad daktarė Westheimer sakė, jog jūs nemirsite, jei jis vieną savaitę neturės lytinių santykių.“

Sėkmė radijuje jai atvėrė naujas duris, ir 1983 m. ji parašė pirmąją iš daugiau nei 40 knygų: Ruth's Guide to Good Sex“ (Dr. Ruth's Guide to Good Sex), kurioje racionaliai ir su humoru demistifikuoja seksą. Buvo sukurtas net stalo žaidimas „Dr. Ruth's Game of Good Sex“ („Dr. Ruth's Game of Good Sex“).

Aštuntajame dešimtmetyje, pačiame AIDS epidemijos įkarštyje, ji gynė gėjus ir pasisakė už LGBT+ bendruomenę.