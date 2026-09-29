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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mirė mylimas Lietuvos poetas

2026-09-29 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 15:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prienų rajono savivaldybė paskelbė liūdną žinią – mirė poetas, ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos narys Gintautas Dabrišius (1950-2026).

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Prienų rajono savivaldybė paskelbė liūdną žinią – mirė poetas, ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos narys Gintautas Dabrišius (1950-2026).

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Apie netektį paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

Netektis

„In memoriam. Gintautas Dabrišius

Rugsėjo 26 d., eidamas septyniasdešimt šeštuosius metus, mirė kraštietis poetas, ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos narys, 42-ojo „Poezijos pavasario“ laureatas Gintautas Dabrišius.

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1950 m. spalio 10 d. Sarginėje, Prienų rajone, gimęs Gintautas Dabrišius buvo glaudžiai susijęs su savo kraštu, gamta ir kaimo pasauliu.

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Mokėsi Šilavoto vidurinėje mokykloje, vėliau Kaune įgijo sodininkystės specialybę, dirbo įvairius darbus. Jo gyvenimo kelyje buvo ir bitininkystė, sodininkystė, mokytojo darbas, tapyba, tačiau svarbiausia kūrybos išraiška tapo poezija.Eilėraščius Gintautas Dabrišius pradėjo skelbti 1975 m., o 1982-aisiais išleido pirmąją knygą „Vienplaukis prie plento“.

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Per kūrybinį gyvenimą jis išleido dešimt poezijos knygų. Jo kūryba išsiskyrė savita pasaulėjauta, gyva kalba, tautosakos ir šnekamosios kalbos intonacijomis, jautriu žmogaus ir gamtos ryšio pajautimu.Poeto kūryba buvo įvertinta ne viena reikšminga premija. 1983 m. jam skirta Zigmo Gėlės premija, 2006 m. Gintautas Dabrišius tapo „Poezijos pavasario“ laureatu, 2012 m. pelnė Salomėjos Nėries ir Vieno Lito premijas, o 2014 m. – Antano Baranausko literatūrinę premiją.

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Gintautą Dabrišių prisiminsime kaip savito poetinio balso, vidinės laisvės ir išskirtinės pasaulėjautos kūrėją, gebėjusį paprastuose dalykuose įžvelgti gilesnę prasmę. Jo poezija ir kūrybinis palikimas liks svarbia Lietuvos kultūros ir mūsų krašto dalimi.Prienų rajono savivaldybės vardu meras Alvydas Vaicekauskas reiškia nuoširdžią užuojautą Gintauto Dabrišiaus artimiesiems, bičiuliams, kolegoms ir visai rašytojų bendruomenei. Tegul šviesus Jo atminimas išlieka artimųjų širdyse, o kūryba – skaitytojų atmintyje.  

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Atsisveikinimas

Su Gintautu Dabrišiumi galima atsisveikinti Šilavoto šarvojimo salėje (Antano Radušio g. 22, Šilavotas) rugsėjo 28 d. nuo 11 iki 21 val. ir rugsėjo 29 d. nuo 9 iki 14 val. 14 val.

Šilavoto bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, po jų Velionis bus palaidotas Šilavoto kapinėse“, – skelbiama socialiniame tinke.

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