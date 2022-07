Mirė legendinis „Krikštatėvio“ aktorius Jamesas Caanas

Legendinis filmo „Krikštatėvis“ aktorius J. Caanas mirė sulaukęs 82 metų, ketvirtadienį apie tai paskelbė jo šeima, rašo dailymail.co.uk.

J. Caano artimieji apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“. „Su dideliu liūdesiu informuojame jus apie Jimmy mirtį liepos 6 d.“

Įraše socialiniame tinkle rašoma, kad artimieji „dėkoja už siunčiamą meilę ir nuoširdžią užuojautą“ milijonams jo gerbėjų ir prašo privatumo šiuo sunkiu metu.“ J. Caanas buvo pastebėtas balandį Kalifornijoje, kai buvo restorane su draugais, rėmėsi vaikštyne, buvo neseniai atsigavęs po nugaros operacijos.

J. Caanas geriausiai žinomas dėl savo vaidmens filme „Krikštatėvis“, taip pat vaidino filmuose „Elfas“, „Mėlynakis Mikis“.

J.Caanas gimė 1940 m. Bronkse, Niujorke, košerinio mėsininko šeimoje. Vyras visškai nenorėjo sekti tėvo pėdomis mėsos prekyboje, todėl iš pradžių siekė futbolininko karjeros, bet po studijų Hofstros universitete Niujorko valstijoje susidomėjo aktoryste, kur susipažino su būsimu bendradarbiu Francisu Fordu Coppola.

The Best. End of tweet pic.twitter.com/S7t5CWuIoR