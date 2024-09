Kaip pranešė šeimos atstovė Ebie McFarland, jis mirė savo namuose Maui, Havajuose, rugsėjo 28-ąją.

Teigiama, kad K. Kristoffersonas mirė ramiai, apsuptas savo šeimos.

Mirties priežastis kol kas neatskleidžiama.

„Su dideliu liūdesiu pranešame, kad mūsų vyras/tėvas/senelis Krisas Kristoffersonas ramiai mirė šeštadienį, rugsėjo 28 d., namuose. Mes visi labai palaiminti turėdami galimybę būti su juo.

Ačiū, kad tiek metų jį mylėjote, o kai pamatysite vaivorykštę, žinokite, kad jis šypsosi mums visiems. Šeima prašo privatumo šiuo metu“, – rašoma šeimos išplatintame prsanešime.

REKLAMA

REKLAMA

Krisą pergyveno jo žmona Lisa, aštuoni vaikai ir septyni anūkai.

Jis mirė praėjus trejiems metams po jo pasitraukimo iš pramogų verslo.

Bičiuliai dalijosi prisiminimais

Pasklidus šiai liūdnai žiniai, velionis buvo prisimintas ir superžvaigždės Barbra Streisand, kuri kartu su juo vaidino 1976 m. filme „A Star is Born“.

REKLAMA

„Pirmą kartą pamačiusi Krisą, atliekantį savo dainas „Troubadour“ klube Los Andžele, supratau, kad jis ypatingas. Basas ir brazdinantis gitarą, jis atrodė tobulas pasirinkimas scenarijui, kurį kūriau ir kuris galiausiai tapo filmu „A Star is Born“.

Per paskutinį mano koncertą 2019 m. Londono Hyde parke paprašiau Kriso prisijungti prie manęs scenoje ir atlikti mūsų „A Star is Born“ duetą – kūrinį „Lost Inside Of You“. Jis buvo toks žavus, kaip visada, ir publika apipylė jį plojimais.

REKLAMA

REKLAMA

Buvo didelis džiaugsmas matyti, kaip jis gauna pripažinimą ir meilę, kurios taip nusipelnė. Mano mintys su Kriso žmona Lisa, kuri žinau, jį visapusiškai palaikė“, – rašė Barbara socialiniame tinkle.

Jis taip pat buvo prisimintas kantri muzikos žvaigždės Dolly Parton, kuri per daugelį metų atliko keletą duetų su K. Kristoffersonu.

Įraše socialiniuose tinkluose ji rašė: „Koks didelis praradimas. Koks didis rašytojas. Koks didis aktorius. Koks didis draugas. Visada tave mylėsiu.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

K. Kristoffersonas studijavo literatūrą ir buvo labai gerai išsilavinęs, baigęs Oksfordo universitetą, bet pasirinko muzikos karjerą. Jis tapo žinomas 1960-1970 m. kaip dainų kūrėjas. Viena iš jo labiausiai žinomų dainų yra „Me and Bobby McGee“, kurią išpopuliarino Janis Joplin

Jis taip pat turėjo sėkmingą aktoriaus karjerą, vaidino tokiuose filmuose, kaip „Pat Garrett and Billy the Kid“, „A Star is Born“ , už kurį laimėjo Auksinį gaublį. Be to, jis sukūrė vaidmenis tokiose kino juostose kaip „Convoy“ ir „Blade“ trilogija.

1985 m. Krisas prisijungė prie grupės „The Highwaymen“, kurią sudarė Johnny Cashas, Willie Nelsonas ir Waylon Jennings. Grupė tapo labai populiari ir įrašė keletą albumų, kuriuose derino kantri muziką su folk-roko elementais.