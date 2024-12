„Almodovaro mergaite“ pramintai aktorei buvo 78 metai.

M. Paredes pradėjo vaidinti būdama 14-os ir per savo karjerą pasirodė daugiau kaip 75 filmuose, įskaitant P. Almodovaro „Viskas apie mano mamą“ (Todo sobre mi madre; All About My Mother), „Mano paslapties gėlė“ (La flor de mi secreto; The Flower of my Secret) ir „Aukšti kulniukai“ (Tacones lejanos; High Heels).

„Ispanijos kinas liko be vienos garsiausių savo aktorių, Marisos Paredes“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Ispanijos kino akademija.

Ispanijoje jau išgarsėjusios aktorės tarptautinė karjera prasidėjo nuo pirmo jos darbo su P. Almodovaru – vaidmens 1983-iųjų juostoje „Blogi įpročiai“ (Entre Tinieblas; Dark Habits).

M. Paredes du kartus buvo nominuota Ispanijos Goyos kino apdovanojimams, o 2018 metais galiausiai gavo garbės „Goyą“.

Ji taip pat suvaidino tokiuose tarptautiniuose filmuose kaip italų režisieriaus Roberto Benigni (Roberto Beninjo) „Gyvenimas yra gražus“ (La vita e bella; Life is Beautiful) ir meksikiečio Guillermo del Toro (Giljermo del Toro) „Velnio stuburas“ (El espinazo del diablo; The Devil's Backbone).

2000–2003 metais M. Paredes buvo Ispanijos kino akademijos prezidentė.