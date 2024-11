Muzikos žvaigždė, septintajame dešimtmetyje sudaręs grupę kartu su broliais Barry, Robinu ir Maurice‘u Gibbais bei grojęs tokius populiarius kūrinius kaip „I Started A Joke“, „To Love Somebody“ ir „I Just Gotta Get A Message To You“, mirė pirmadienį. Prieš palikdamas grupę, jis prisidėjo prie keturių „Bee Gees“ albumų, įskaitant kelias dainas 1970-ųjų albume „Cucumber Castle“.

Mirė grupės „Bee Gees“ žvaigždė Colinas Petersenas

Pastaruosius penkerius metus C. Petersenas dalyvavo „Best Of The Bee Gees“ pagerbimo koncertuose, patvirtino jo publicistė Sue Camilleri. „Best of the Bee Gees“ gamybos vadybininkas Gary Walkeris sakė, kad šeštadienį C. Petersenas sugrojo koncerte, sekmadienį buvo „laimingas ir, kaip jam būdinga, šelmiškas“. „Tai buvo labai netikėta“, – sakė jis naujienų agentūrai PA, patvirtinęs, kad C. Petersenas mirė miegodamas ankstų pirmadienio rytą.

Vadybininkas Gregas Shaw sakė pažinojęs Coliną 34 metus ir labai džiaugęsis, kad jis prisidėjo prie „Best Of The Bee Gees“, muzikantas buvo mylimas draugų ir scenoje.

Prieš pradėdamas muzikinę karjerą C. Petersenas dar vaikas suvaidino pagrindinį vaidmenį 1956 m. australų filme „Smiley“, šis personažas pelnė jam ir pravardę.

„Bee Gees“ žvaigždė Maurice'as Gibbas netikėtai mirė 2003 m. 53-ejų , jo brolis dvynys Robinas mirė 2012 m. 62-ejų.

Viljama Sudikienė (DPA)